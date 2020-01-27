Galatasaray zorlanmadan kazandı

Galatasaray Konyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 26. dakikada Radamel Falcao, 39. dakikada da Emre Akbaba’nın golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da Adem Büyük’ün 79. dakikada attığı golle Aslan 3 puanı 3 golle aldı. Bu sonuçla Cimbom 9. galibiyetini aldı ve puanını 33'e çıkardı. Bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşayan Konya ekibi ise 18 puanda kaldı.

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon bir ilki yaşadı. Sahadan 3 puanla ayrılan Fatih Terim'in öğrencileri, ligde ilk kez 3 maç üst üste kazandı. Aslan, Konya karşılaşması öncesindeki Antalyaspor ve Denizlispor müsabakalarından da galip ayrılmıştı. Cimbom ayrıca bu sezon ligdeki deplasman maçlarında en farklı galibiyeti yaşadı.

(Sözcü)