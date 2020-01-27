Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Galatasaray zorlanmadan kazandı

Galatasaray  Konyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 08:54
Galatasaray zorlanmadan kazandı

Galatasaray zorlanmadan kazandı

    Galatasaray  Konyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 26. dakikada Radamel Falcao, 39. dakikada da Emre Akbaba’nın golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da Adem Büyük’ün 79. dakikada attığı golle Aslan 3 puanı 3 golle aldı. Bu sonuçla Cimbom 9. galibiyetini aldı ve puanını 33'e çıkardı. Bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşayan Konya ekibi ise 18 puanda kaldı.

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon bir ilki yaşadı. Sahadan 3 puanla ayrılan Fatih Terim'in öğrencileri, ligde ilk kez 3 maç üst üste kazandı. Aslan, Konya karşılaşması öncesindeki Antalyaspor ve Denizlispor müsabakalarından da galip ayrılmıştı. Cimbom ayrıca bu sezon ligdeki deplasman maçlarında en farklı galibiyeti yaşadı.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKonyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti
Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti
Denizli 0 - Antalyaspor 3
Denizli 0 - Antalyaspor 3
Fenerbahçe’den Malatyaspor Trabzonspor maçının ertelenmesine tepki
Fenerbahçe’den Malatyaspor Trabzonspor maçının ertelenmesine tepki
Beşiktaş yine kaybetti
Beşiktaş yine kaybetti
Fenerbahçe Başakşehir'i ezdi geçti
Fenerbahçe Başakşehir'i ezdi geçti
Kayseri, Ankaragücü puanları paylaştı
Kayseri, Ankaragücü puanları paylaştı
Gençlerbirliği 3 puanı tek golle aldı
Gençlerbirliği 3 puanı tek golle aldı
Fenerbahçe Beko 73 - AX Armani Exchange Milan 64
Fenerbahçe Beko 73 - AX Armani Exchange Milan 64
Mustafa Cengiz " Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir"
Mustafa Cengiz " Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir"
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim