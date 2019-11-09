Galatasaray zorlu deplasmandan üç puanla dönüyor

Galatasaray zorlu Gaziantep FK deplasmanında 2-0 galip gelerel üç puanın sahibi oldu.Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya konuk olan Galatasaray, 2-0'lık galibiyetle moral depoladı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenilen sarı kırmızılılar, Gaziantep deplasmanından yenilenen kadrosuyla ve taktiği ile aldığı galibiyetle puanını 19'a yükselterek zirve takibini sürdürmeyi başardı.

İlk dakikalarda baskılı bir futbol sergileyen Galatasaray, 21. dakikada müthiş bir golle öne geçti. Ceza sahasına gelen topu Gaziantep savunması uzaklaştırmak isterken ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Bayram sol ayağıyla çok güzel bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

Gaziantep karşısında sol kanattan etkili ataklar geliştiren Galatasaray, 43. dakikada farkı ikiye çıkartmayı başardı. Ömer Bayram sol taraftan atağa destek veren Emre Taşdemir'e çok güzel bir pas yolladı. Emre'nin içeri çevirdiği topu Feghouli boş kaleye göndermekte zorlanmadı ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısında ev sahibi Gaziantep FK'nın baskısı vardı. Üst üste pozisyonlar bulan Gaziantep FK, 55. dakikada gole çok yaklaştı. Güray Vural'ın kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde iyi yükselen Djilobodji, bomboş pozisyonda kafayı vurdu ancak top auta gitti.

İkinci yarıda rakip yarı sahada fazla etkin olamayan Galatasaray, 70. dakikada üçüncü gole çok yaklaştı. Gaziantep savunmasının hazırlıksız yakalandığı bir pozisyonda Babel topla buluştu ve pasını Feghouli'ye verdi. Cezayirli futbolcu kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı ancak direkten dönen top kaleci Günay'da kaldı.

Mücadelenin 81. dakikasında tehlikeli bölgeden frikik kazanan Galatasaray'da Cezayirli Feghouli topun başına geçti. Yıldız futbolcunun kullandığı frikik üst direkten döndü.Maçta başka gol olmayınca sarı kırmızılılar karşılaşmayı 2-0 kazandılar.

Kadroda büyük rezivyona imza atan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 87. dakikada Adem Büyük'ü oyundan alırken Taylan Antalyalı ilk kez resmi bir maçta forma giymiş oldu.

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode | Yedekler: Yuri, Ulaş, Kubilay, Ali, Diarra, Jefferson, Pawlowski, Kenan, Furkan, Hasan GALATASARAY: Muslera, Mariano Luyindama, Marcao, Ahmet, Emre, Adem, Lemina, Feghouli, Ömer, Andone | Yedekler: Okan, Seri, Selçuk, Babel, Donk, Jimmy, Taylan, Nagatomo, N’Zonzi, Emre Mor

(Sözcü)