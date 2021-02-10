Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Galatasaray'a kupada soğuk duş

 Galatasaray evinde oynadığı kupa maçında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilerek elendi

10 Şubat 2021 Çarşamba 22:49
Galatasaray'a kupada soğuk duş

Galatasaray'a kupada soğuk duş

   Galatasaray evinde oynadığı kupa maçında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilerek elendi.Aytemiz Alanyaspor'a turu getiren goller; Babacar (2) ve Salih Uçan'dan geldi. Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Gedson'un golleri ise yeterli olmadı.Aytemiz Alanyaspor, bu sonucun ardından üst üste 2 sezon Galatasaray'ı çeyrek finalde kupanın dışına itti.

    Karşılaşmanın 11.dakikasında Babel, ortası Marafona'da kaldı.30. dakikada Alanyaspor öne 1-0 öne geçti.Babacar, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.VAR incelemesinin ardından karar değişmedi.Karşılaşmada 2.ci gol 41.dakikada geldi.Aytemiz Alanyaspor, Salih'in golü ile kupada durumu 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı 

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray skoru lehine çevirmek için çok uğraştı.82. dakikada  Mostafa durumu 3-1 yaptı.90+5. dakikada Gedson, ile Galatasaray farkı 1'e indirdi.Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı.

    Galatasaray, evinde Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu ve elendi.

Son Güncelleme: 13.02.2021 03:22
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karşılaşma sonrası fenalaştı
Karşılaşma sonrası fenalaştı
Beşiktaş penaltı atışlarıyla yarı finalde
Beşiktaş penaltı atışlarıyla yarı finalde
Antalyaspor yarı finalde
Antalyaspor yarı finalde
Ünlü teknik adam annesinin cenazesine katılamadı
Ünlü teknik adam annesinin cenazesine katılamadı
Fenerbahçe Kadıköy'de artık mutsuz
Fenerbahçe Kadıköy'de artık mutsuz
Trabzonspor müthiş çıkışına devam etti
Trabzonspor müthiş çıkışına devam etti
Gaziantep FK dört maç sonra kazandı
Gaziantep FK dört maç sonra kazandı
Guardiola'lı City tutulmuyor
Guardiola'lı City tutulmuyor
Beşiktaş zirveye yeniden tutundu
Beşiktaş zirveye yeniden tutundu
Denizlispor fırsatı kaçırdı
Denizlispor fırsatı kaçırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim