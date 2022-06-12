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Galatasaray'a Üstün Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

 Galatasaraylılar Derneği'nin her yıl organize ettiği "Geleneksel Pilav Günü" Galatasaray Lisesi’nde yapıldı. 

12 Haziran 2022 Pazar 17:24
Galatasaray'a Üstün Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Galatasaray'a Üstün Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

   Galatasaraylılar Derneği'nin her yıl organize ettiği "Geleneksel Pilav Günü" Galatasaray Lisesi’nde yapıldı. 88. Geleneksel Pilav Günü etkinliği, Taksim Atatürk Anıtı’na çelek koyma töreni ile başladı.Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Başkanı Betül Pasinler ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun da katıldığı 88. Geleneksel Pilav Günü'nde lisenin eski kuşak öğrencileri bir araya geldi.

   Salonda bulunan en kıdemli üye Oktay Aras ve Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber'in yaş kütüğüne plaket çakmasıyla başlayan etkinlik, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Galatasaray Eğitim Vakfı İkinci Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar'ın konuşması ile devam etti.

   Galatasaraylılar Derneği Divan Başkanlığınca, Galatasaray'a, Galatasaray Lisesi'ne, Galatasaraylılar Derneği'ne, Galatasaray kültürüne yapılan üstün hizmet ve katkıları onurlandırmak amacıyla ilk kez verilen "Galatasaray'a Üstün Hizmet Ödülleri" de sahiplerini buldu. Ödüller Oktay Aras ve Doğan Hasol'a verildi.

   Daha sonra Galatasaray Lisesi'nden mezuniyetlerinin 50. yılını kutlayan 104. dönemin plaket törenine geçildi ve 104. dönem adına konuşmayı Korhan Abay yaptı. 82 mezuna plaketleri verilirken, Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Dursun Özbek' de ödül takdiminde bulundu.

  Pilav günü etkinliğinde farklı spor branşlarında turnuvalar düzenlenirken Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörü Nurcan Çelik ve altyapı oyuncularımız da etkinliklerde yer aldı.

Etkinlik, geleneksel Galatasaray pilavının yenmesiyle son buldu.

(Galatasaray)

Son Güncelleme: 13.06.2022 16:54
Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Pilav GünüGalatasaraylılar DerneğiDursun Özbek
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