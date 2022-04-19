Galatasaray'da acil toplantı kararı!

Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleşmesi beklenen genel kurula 10. Asliye Mahkemesi tedbir kararı vererek seçimi iptal etti. Bu karar sonrası Başkan Burak Elmas, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ı NEF Stadı'dan acil bir toplantıya çağırdı.

Sarı kırmızılılarda geçtiğimi ay gerçekleşen yıllık olağan divan kurulunda başkan Burak Elmas ve yönetimi mali anlamda ibra edilirken, idari anlamda ibrası gerçekleşmedi. Yaşanan bu olay sonrasında Galatasaray seçime gitme kararı almıştı.Galatasaray, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 23 Nisan'da çoğunluk sağlanamaması halinde 30 Nisan'da gerçekleştirecekti. Yapılacak bu genel kurulda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamıştı.

Valilik, Galatasaray'daki yıllık olağan divan kurulunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bir dava açmıştı. Bugün 10. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada seçim için ihtiyadi tedbir kararı alındı. Bu karar sonrasında gerçekleşmesi beklenen seçim iptal edildi. Seçimin gerçekleşmesi için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor

Başkan Burak Elmas, bu haberi ardından, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ı Nef Stadı'nda acil bir toplantıya çağırdı. Fanatik'in haberine göre Sarı kırmızılı takımın başkanı bu toplantıda nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini görüşecek.