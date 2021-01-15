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Galatasaray’da mevcut yönetimin beklediği mahkeme kararı çıktı

Galatasaray’da olağanüstü seçim gündemi tamamen ortadan kalktı.

15 Ocak 2021 Cuma 19:49
Galatasaray’da mevcut yönetimin beklediği mahkeme kararı çıktı

  Galatasaray’da mevcut yönetimin beklediği mahkeme kararı çıktı

    Galatasaray’da olağanüstü seçim gündemi tamamen ortadan kalktı. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, yönetim kurulunun ardından Galatasaray Denetim Kurulu hakkında verilen ibrasızlık kararını da iptal etti.Galatasaray’da mevcut yönetimin beklediği mahkeme kararı çıktı… 2019 Genel Kurulu’nda idari yönden ibra edilmeyen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi tüzüğe göre seçime gitmesi gerekiyordu. Ancak idari ibrasızlığın bir geçerliliği olmadığını savunan yönetim tedbir kararı alıp konuyu mahkemeye taşımıştı.

    Adnan Polat yönetiminden sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray Başkanı olan Mustafa Cengiz, denetim kurulunun da ibra edilmemiş olmasıyla mahkeme yoluna gitmiş ve seçim gündemi karar çıkana kadar askıya alınmıştı.

  İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulundan sonra bugün de Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu hakkında genel kurulda verilen ibrasızlık kararını iptal etti.

   Mahkemenin aldığı bu karar sonrası Galatasaray’da olağanüstü seçim gündemi tamamen ortadan kalktı.

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Galatasaray
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