Galatasaray’da seçim kararı

Galatasaray dün akşam geç saatlere kadar süren olağan genel kurul toplantısında Başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi.Toplantı sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz" dedi.Galatasaray Kulübü 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saat 05.30’da ibra oylaması sona erdi ve oyların sayım sürecine geçildi.

Galatasaray Kulubü'nde geçen yıl kasım ayında vefat eden Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.Mustafa Cengiz sonrası göreve gelen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurul toplantısından sonra yaptığı açıklamada,dedi.

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünün 87.22 maddesi şöyle: “Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak.”

Osman Tanburacı oy birliği ile salondan çıkarıldı

Galatasaray'da Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda gazeteci ve genel kuru üyesi Osman Tanburacı oy birliği ile salondan dışarı çıkartıldı.Bir üyenin konuşmasının ardından cevap vermek isteyen Osman Tanburacı konuşma yasağına rağmen kürsüye çıkmaya çalıştı. Ancak Genel Kurul üyeleri buna izin vermedi ve oy birliği ile Tanburacı salondan dışarı çıkartıldı.