Galatasaray'dan gol yağmuru
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, 27. saniyede attığı golle, Süper Lig'de bu sezonun en erken golüne imza atarken, bir diğer yıldız Younnes Belhanda'da da attığı üç golle Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığı geceye damgasını vurdu.
Karşılaşmada Galatasaray, 64. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle skoru 5-0 yaptı. Galatasaray, 67. dakikada Ryan Babel'in penaltıdan attığı golle skoru farkı altıya çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 33'e çıkartırken, Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.