Galatasaray’dan kritik puan kaybı | İH Konyaspor 2- Galatasaray 0

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. Hafta maçında İH Konyaspor evinde Galatasaray’ı 2-0 yendi.Karşılaşmanınn 8. Dakikasında ev sahibi takım İH Konyaspor Ahmed Hasan ile 1-0 öne geçti.20. dakikada İH Konyaspor Amarr Rahmanovic ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı İH Konyaspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. Dakikada Galatasaray’da Erick Bulgar, Sacha Bey ve Aiexandra Cicaldau oyundan çıkarken, Taylan Antalyalı, Omar Elabdellaou ve Ryan Babel oyuna girdiler.72. dakikada İH Konyaspor’da Ahmed Hassan ve Amilton oyundan çıktı yerine Sokol Cikalleshi ve Konrad Michalak oyuna girdi.73. dakikada Galatasaray’da Bafetimbi Gomşis oyundan çıktı yerine Mustafa Mohamed girdi.80. dakikada Galatasaray’da Emre Kılınç oyundan çıktı yerine Olimpiu Morutan oyuna girdi.80. dakikada İH Konyaspor’da Amar Rahmanovic oyundan çıktı yerine Paul Jose Mpoku oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İH Konyaspor karşılamadan 4 maç sonra 3 puanla ayrıldı.

Konyaspor:

Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Amilton, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Gomis

Süper Lig 28. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 29. Hafta Puan Durumu;

Sğper Lig 29. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFf