Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Galatasaray’dan muhteşem başlangıç. Galatasaray 3  - Gaziantep FK 1

Galatasaray evinde ağırladığı Gaziantep FK’nü 3-1 yendi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 21:21
Galatasaray’dan muhteşem başlangıç. Galatasaray 3  - Gaziantep FK 1

Galatasaray’dan muhteşem başlangıç. Galatasaray 3  - Gaziantep FK 1

   Galatasaray evinde ağırladığı Gaziantep FK’nü 3-1 yendi.Maça Galatasaray hızlı başladı.8. dakikada kazanılan penaltıyı Falcoa gole çevirdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.15.dakikada Belhanda son derece müsait pozisyonda topu kaleciye teslim etti.17. dakikada Fatih, Güray’ın frikikten gelen topunu kornere çeldi.20. dakikada Feqhouli ortasına Falcoa kafa vurdu ancak top dışarı gitti.22. dakikada Luyindama sarı kart gördü.28. dakikada Emre Kılınç Galatasaray adına durumu 2-0 yaptı.34. dakikada Feghouli kaleci Günay’la karşı karşıya kaldı, ancak Günay gole izin vermedi.41. dakikada Falcoa kendisinin ikinci takımının 3. Golünü attı.İlk yarı Galatasaray’ın 3-0 galibiyeti ile tamamlandı. 

İkinci Yarı

   İkinci yarıda 54. Dakikada Felipe ile Gaziantep aradaki farkı 2’e indirdi.3-1.65. dakikada Taylan Antalyalı’nın şutu az farkla dışarı gitti.Karşılaşmanın. 79. Dakikasında Emre Kılınç sakatlanarak yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı.92. dakikada Diağne'nin topu direkden döndü.Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray bu zorlu karşılaşmayı 3-1 kazandı.

GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Babel, Linnes, Donk, Ömer, Jimmy, Emin, Ali Yavuz, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe

YEDEKLER: Çağlar, Mustafa, Pawel, Ulaş, Tetteh, Zvonimir, Jefferson, Furkan, Muhammet, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

Son Güncelleme: 12.09.2020 21:32
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGaziantep FK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe hızlı başladı.Göztepe 5 - Denizlispor 1
Göztepe hızlı başladı.Göztepe 5 - Denizlispor 1
DG Sivasspor 0 - Alanyaspor 2
DG Sivasspor 0 - Alanyaspor 2
Fatih Karagümrük 3 - Yeni Malatyaspor 0
Fatih Karagümrük 3 - Yeni Malatyaspor 0
Bülent Korkmaz Konyaspor'u bıraktı
Bülent Korkmaz Konyaspor'u bıraktı
Trabzonspor'da Sörloth krizi
Trabzonspor'da Sörloth krizi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku
Türkiye Süper Ligi 2020/21 Sezonu Tahminleri
Türkiye Süper Ligi 2020/21 Sezonu Tahminleri
Çaykur Rizespor 1 - Fenerbahçe 2
Çaykur Rizespor 1 - Fenerbahçe 2
Fenerbahçe yeni sezona hazır
Fenerbahçe yeni sezona hazır
Süper Lig yarın Ç.Rizespor-Fenerbahçe maçı ile start alıyor
Süper Lig yarın Ç.Rizespor-Fenerbahçe maçı ile start alıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim