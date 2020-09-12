Galatasaray’dan muhteşem başlangıç. Galatasaray 3 - Gaziantep FK 1
Galatasaray evinde ağırladığı Gaziantep FK’nü 3-1 yendi.Maça Galatasaray hızlı başladı.8. dakikada kazanılan penaltıyı Falcoa gole çevirdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.15.dakikada Belhanda son derece müsait pozisyonda topu kaleciye teslim etti.17. dakikada Fatih, Güray’ın frikikten gelen topunu kornere çeldi.20. dakikada Feqhouli ortasına Falcoa kafa vurdu ancak top dışarı gitti.22. dakikada Luyindama sarı kart gördü.28. dakikada Emre Kılınç Galatasaray adına durumu 2-0 yaptı.34. dakikada Feghouli kaleci Günay’la karşı karşıya kaldı, ancak Günay gole izin vermedi.41. dakikada Falcoa kendisinin ikinci takımının 3. Golünü attı.İlk yarı Galatasaray’ın 3-0 galibiyeti ile tamamlandı.
İkinci Yarı
İkinci yarıda 54. Dakikada Felipe ile Gaziantep aradaki farkı 2’e indirdi.3-1.65. dakikada Taylan Antalyalı’nın şutu az farkla dışarı gitti.Karşılaşmanın. 79. Dakikasında Emre Kılınç sakatlanarak yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı.92. dakikada Diağne'nin topu direkden döndü.Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray bu zorlu karşılaşmayı 3-1 kazandı.
YEDEKLER: Okan, Şener, Babel, Linnes, Donk, Ömer, Jimmy, Emin, Ali Yavuz, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe
YEDEKLER: Çağlar, Mustafa, Pawel, Ulaş, Tetteh, Zvonimir, Jefferson, Furkan, Muhammet, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica