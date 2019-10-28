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Galatasaray’dan Radamel Falcao ile ilgili açıklama!

 Galatasaray Kulübü Radamel Falcao ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray’dan Radamel Falcao ile ilgili açıklama!

 Galatasaray Kulübü Radamel Falcao ile ilgili açıklama yaptı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:51
Galatasaray’dan Radamel Falcao ile ilgili açıklama!

Galatasaray’dan Radamel Falcao ile ilgili açıklama!

   Galatasaray Kulübü Radamel Falcao ile ilgili açıklama yaptı.Galatasaray Kulübü tarafından, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao’nun durumu hakkında açıklama yapıldı. İşte Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao'nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir.

Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir.

(Sözcü)

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