Galatasaray’ın 39. Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray'da 39. başkanın Dursun Özbek oldu.Oy kullanma işlemi 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde başladı. Salonda toplam 24 sandık yer aldı ve oy verme işlemi saat 15.00'te sona erdi. Toplamda 4459 üye oy kullandı.Özbek 2208 oy alırken, diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu 2073 oy aldı. Özbek, sarı-kırmızılıların 39. başkanı seçildi.
Dursun Özbek'in listesi
Yönetim Kurulu:
Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.
Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.
Denetim Kurulu:
Yedek: Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu, Canan Dilara Kızılyalın Uç.
Sicil Kurulu:
Asil: Mehmet Çağatay Altınlı, Kenan Altıntaş, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan.
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Yakup Peker.
Disiplin Kurulu:
Asil: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Hasan Mehmet Tirali, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.
Yedek: Ali Güray Kızılay, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Günran Çalın, Ahmet Mert Gülşen