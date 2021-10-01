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Galatasaray’ın Tarihi NFT Koleksiyonu Rekor Hızla Satıldı

Galatasaray kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen’in anısına çıkartılan tarihi NFT koleksiyonunun en nadide bölümü olan 100 adet NFT’nin tamamı sadece 59 saniye içerisinde satın alındı.

01 Ekim 2021 Cuma 19:26
Galatasaray’ın Tarihi NFT Koleksiyonu Rekor Hızla Satıldı

Galatasaray’ın Tarihi NFT Koleksiyonu Rekor Hızla Satıldı

Galatasaray taraftarının yoğun ilgisi neticesinde 1 Ekim günü saat 19:05’te satışa sunulan Galatasaray kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen’in anısına çıkartılan tarihi NFT koleksiyonunun en nadide bölümü olan 100 adet NFT’nin tamamı sadece 59 saniye içerisinde satın alındı.

Sınırlı sayıdaki ilk bölümü bugün arz edilen ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşan olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak görsel içerikleri farklılaşacak. Kategorilerin her biri, NFT'nin nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. NFT koleksiyonunu diğer iki bölümü, 8 Ekim tarihinde 1.000 adet ve 15 Ekim tarihlerinde 10.000 adet olmak üzere arz edilecek.

 Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, tüm dünyada kulüplerin hikayelerini görsellerle paylaştığı ve hayranlarını tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek. Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyan koleksiyon, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayNft Koleksiyonu
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