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Galatasaraylı olarak komaya girdi, Fenerbançeli olarak hayata döndü

Engin Akkaya adlı fanatik Galatasaraylı taraftar, geçirdiği beyin kanaması sonrası komadan Fenerbahçe taraftarı olarak çıktı

30 Haziran 2022 Perşembe 11:04
Galatasaraylı olarak komaya girdi, Fenerbançeli olarak hayata döndü


Galatasaraylı olarak komaya girdi, Fenerbançeli olarak hayata döndü


Adı Engin Akkaya, koyu bir Galatasaray taraftarı. 15 yıl önce beyin kanaması geçirdi, komaya girdi, 35 gün süreyle yaşam ünitesine bağlı kaldı, uyandığında ise bakın neler oldru.

15 yıl önce beyin kanaması geçiren Engin Akkaya, 35 gün komada kaldıktan sonra hayatı değişti. Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan Akkaya, uyandığında artık Fenerbahçeli olduğunu belirtti.


İstanbul'da yaşamını sürdüren 45 yaşındaki Engin Akkaya'nın hayatı, 15 yıl önce geçirdiği beyin kanamasından sonra tamamen değişti.

Komaya girmeden önce koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Akkaya, komadan hayata döndükten sonra ise Fenerbahçe'ye gönül verdiğini söyledi.

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

Star Ana Haber'e açıklamalarda bulunan Engin Akkaya, "35 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata geri döndüm. Hayata geri dönünce de hayatım komple değişti bu sefer. Galatasaraylı olarak girdim, Fenerbahçeli olarak çıktım" dedi.

"ARTIK FENERBAHÇELİYİM"

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığında ağladığını söyleyen Akkaya, "Sevinçlerimi abarttığımı çok söylerler. Beyin kanaması geçirdiğim günden beri Fenerbahçeliyim. Çok fanatik değilim ama takım sorulduğunda 'Fenerbahçeliyim' diyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Son Dakika HaberFenerbahçeGalatasaray
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