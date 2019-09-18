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Galatasraray Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı

Galatasraay Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Club Brugge ilr 0-0 berabere kaldı.U

Galatasraray Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı

Galatasraay Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Club Brugge ilr 0-0 berabere kaldı.U

18 Eylül 2019 Çarşamba 21:49
Galatasraray Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı

Galatasraray Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı

   Galatasraay Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Club Brugge ilr 0-0 berabere kaldı.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Club Brugge ile bir araya geldi. Sert ikili mücadelelere ve zaman zaman net fırsatlara sahne olan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Temsilcimiz 0-0'lık skorla deplasmanda aldığı bir puanla grup aşamasına başladı.

Maçtan Dakikalar

Dk. 7: Vormer'in sağ kanattan yaptığı ortaya uzak köşede bomboş bir şekilde yükselen Bonaventure'nin kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.Dk. 15: İlk 15 dakikada Galatasaray'ın %61'lik topla oynama üstünlüğü vardı.Dk. 18:Vormer'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mitrovic'in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.Dk. 29:Bonaventure'nin sağ kanattan yaptığı ortasına uzak direkte bomboş bir şekilde Vanaken hareketlendi. Ama top ayağına oturmadı.Dk. 30:Clinton Mata'nın bireysel hatasının ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vuruşu Mignolet'den döndü.Dk. 35: Brugge, Ricci ile gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada seken top Ricci'nin önünde kaldı, oyuncunun vuruşunda top üst direkten dışarı gitti.İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı

Dk. 51: Ev sahibi Bonaventure ile tehlikeli geldi, karşı karşıya pozisyonda Muslera başarılı!Dk. 54:Kornerden gelen ortada Okereke kafayı vurdu, Muslera müthiş bir reaksiyon ile çıkardı.Dk. 60:Seri'nin topuk pasıyla ceza yayı üzerinden şut açısı yakalayan Feghouli'nin vuruşu üst direği sıyırıp auta gitti.Dk. 82:Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun devamında Nagatomo, ceza sahası dışında şut pozisyonu buldu. Japon oyuncu sağ ayakla sert vurdu, top az farkla dışarı gitti!Dk. 88: Marcao'ya çarpan topta VAR ile Club Brugge lehine bir penaltı kontrolü yapıldı ancak devam kararı çıktı.Dk. 90:Emre Mor topu sağ kanatta iyi taşıdı ve korner kazandı. Kornerden yapılan ortada Falcao'nun kafası yan ağlarda kaldı.Galatasaray bu sonuçla zorlu deplasmandan 1 puanla dönüyor.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
GalatasrarayClub Brugge
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