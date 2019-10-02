Galatasray, Paris Saint Germain'i elinden kaçırdı.Galatasaray 0 - Paris Saint Germain 1

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı karşılaşmada Paris Saint Germaine 1-0 yenildi.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray ile Paris Saint Germain, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.Paris Saint Germain'in ilk 15 dakikadaki baskısını kıran Galatasaray, ilk yarının kalan dakikalarında kontrollü bir futbol sergiledi.Ancak ikinci yarıya etkili başlayan konuk ekip PSG, 52. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra beraberlik için bastıran sarı kırmızılı ekip Radamel Falcao ile net pozisyonlara girse de gol sesi çıkmadı ve mücadele Paris Saint Germain'in 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçta dakikalar;

Dakika 7' Maria'nın ceza sahasına doğru yerden gönderdiği topa Icardi hareketlenmişti. Muslera son anda araya girerek topu kontrol etti. Mauro Icardi topu kapmak isterken ayağı Fernando Muslera'nın suratına değdiği için sarı kart gördü.

Dakika 11' Paris Saint Germain atağında sağ kanattan Meunier bomboş bir şekilde içeriye kat etti. Penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Di Maria gelişine bir vuruş yaptı ve kaleci Fernando Muslera topu parmak uçlarıyla kornere çeldi.

Dakika 15' Galatasaray savunmadan çıkarken Belhanda'nın hatalı pasıyla topu kaptırdı. Di Maria'nın pasında Icardi topa hareketlendi ancak Muslera son anda yaptığı hamleyle topu uzaklaştırdı. Seken topa vuruşunu yapan Sarabia'nın şutu yan ağlarda kaldı.

Dakika 17' Temsilcimiz Galatasaray ilk tehlikeli atağını bu dakikada yakaladı. Tek paslarla PSG ceza sahasına sokulan Galatasaray'da Babel'in pasıyla topla buluşan Seri, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti.

Dakika 26' Galatasaray ceza sahasına gönderilen uzun topu Mariano uzaklaştırmak istedi ancak başarılı olamadı. Paris Saint Germain'de Bernat topu kaparken Muslera kalesini terk ederek rakibinin açısını kapattı. Bernat'ın aşırtma vuruşu üstten auta gitti.

Dakika 39' PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü. İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Dakika 47' Galatasaray atağında Marcao PSG ceza sahasının sol çaprazında yerde kalınca hakem faulü verdi. Topun başına geçen Jean Michael Seri'nin kullandığı frikiği kaleci Keylor Navas güçlükle kornere çeldi.

Dakika 51' Galatasaray savunmasında Luyindama'nın hatasıyla savunma arkasına sızan Di Maria, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Muslera'dan döndü, ardından Luyindama topu uzaklaştırdı.

Dakika 52' Konuk ekip Paris Saint Germain'in ceza yayı üzerinde çok çabuk paslaşmasının ardından savunma arkasına sızan Angel Di Maria, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uzak direkte boş pozisyondaki Icardi'ye pasını verdi ve Arjantinli topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakika 55' Galatasaray'da Radamel Falcao golle burun buruna geldi. Ceza sahasında bir anda topu önünde bulan Falcao'nun kafası ağlarla buluşmak üzereydi, ama PSG savunması topu çizgiden çıkardı.

Dakika 57' Beraberlik için bastıran Galatasaray, Paris Saint Germain kalesinde üst üste pozisyonlar buldu. Falcao ceza sahasında topu Babel'e indirdi. Altı pasta topla buluşan Babel, arkadaşlarına pas vermek yerinde topla fazla oynayınca vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra kaleci Navas'ta kaldı.

Dakika 61' PSG'de golü atan Mauro Icardi yerini Kylian Mbappé'ye bıraktı.

Dakika 64' Galatasaray'da ise Younès Belhanda'nın yerine Sofiane Feghouli oyuna girerken Ryan Babel yerinie Florine Andon'a bıraktı.

Dakika 68' Paris Saint Germain'in kalesini cepheden gören pozisyonda serbest vuruş kazanan Galatasaray'da topun başına Radamel Falcao geçti. Kolombiyalı oyuncunun vuruşu üstten auta gitti.

Dakika 77' Galatasaray savunmasının hazırlıksız yakalandığı bir anda Sarabia'nın yerine oyuna giren Maxim Choupo-Moting topla buluştu. Moting'in pasında Kylian Mbappe sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera topu kornere gönderdi.

Dakika 81' Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Feghouli'nin yaptığı ortaya Florine Andone koştu ancak PSG savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Galatasaray bu sonuçla 1 puanda kalırken Paris Saint Germain puanını 6 yaptı ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray, 22 Ekim'de gruptaki üçüncü maçında Real Madrid'i konuk edecek.

Gruptaki bir diğer maçta Real Madrid sahasında ağırladığı Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Brugge puanını 2 yaparken Real Madrid 1 puanda kaldı.

(Sözcü)