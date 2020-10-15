Galibiyeti kaçırdık I Türkiye 2- Sırbistan 2

A Milli Futbol Takımımız 2-0 yenik duruma düştüğü Sırbistan maçında müthiş bir geri dönüş yaptı ve galibiyeti kaçırdı.Türk Telekom Stadı’nda Sırbistan’ı ağırlayan A Milli Futbol Takımımız 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı. Ay yıldızlılar bu sonuçla üst üste oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılmış oldu.

Şenol Güneş’in öğrencileri Sırbistan’ın 49’da attığı 2’inci gole kadar sahada varlık gösteremedi. 2-0’dan sonra çabalayan A Milli Takım 57’de Hakan Çalhanoğlu ve 76’da Ozan Tufan’ın golleriyle beraberliği yakaladı ancak bu çaba galibiyet için yeterli olmadı. Sırbistan’a 1 puanı getiren golleri 21’de Milinkovic Savic ve 49’da Aleksandar Mitrovic (P) kaydetti.

A Milli Takımımızın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, 90+1. dakikada ikinci sarı kartla oyunda dışında kaldı ve Rusya maçında cezalı duruma düştü.

Türkiye:

Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic

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