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Galibiyeti kaçırdık I Türkiye 2- Sırbistan 2 

A Milli Futbol Takımımız 2-0 yenik duruma düştüğü Sırbistan maçında müthiş bir geri dönüş yaptı ve galibiyeti kaçırdı.

15 Ekim 2020 Perşembe 07:48
Galibiyeti kaçırdık I Türkiye 2- Sırbistan 2 

Galibiyeti kaçırdık I Türkiye 2- Sırbistan

   A Milli Futbol Takımımız 2-0 yenik duruma düştüğü Sırbistan maçında müthiş bir geri dönüş yaptı ve galibiyeti kaçırdı.Türk Telekom Stadı’nda Sırbistan’ı ağırlayan A Milli Futbol Takımımız 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı. Ay yıldızlılar bu sonuçla üst üste oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılmış oldu.

   Şenol Güneş’in öğrencileri Sırbistan’ın 49’da attığı 2’inci gole kadar sahada varlık gösteremedi. 2-0’dan sonra çabalayan A Milli Takım 57’de Hakan Çalhanoğlu ve 76’da Ozan Tufan’ın golleriyle beraberliği yakaladı ancak bu çaba galibiyet için yeterli olmadı. Sırbistan’a 1 puanı getiren golleri 21’de Milinkovic Savic ve 49’da Aleksandar Mitrovic (P) kaydetti.

   A Milli Takımımızın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, 90+1. dakikada ikinci sarı kartla oyunda dışında kaldı ve Rusya maçında cezalı duruma düştü.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıSırbistan
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