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Gaziantep evinde zorlanmadı....

Gaziantep FK evinde İM Kayesrispor'u 3-0 yendi.

15 Aralık 2019 Pazar 18:23
Gaziantep evinde zorlanmadı....

Gaziantep evinde zorlanmadı....

Gaziantep FK evinde İM Kayesrispor'u 3-0 yendi.Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında İM Kayserispor’u ağırladı. Düşük tempoda geçen ilk yarının ardından takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlik ile gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip 67. dakikada Güray Vural’ın attığı gol ile karşılaşmada dengeyi bozan taraf oldu.

Takımını 1-0 öne geçiren Güray gol sevincinde Kayserispor taraftarlarının önünde kutlayınca maçta gergin anlar yaşandı.

Yaşanan bu gerginliğin ardından Güray Vural sarı kart ile cezalandırıldı. Maç tekrar dönüldüğünde ev sahibi Gaziantep FK ilk önemli pozisyonunda dakikalar 72’yi gösterirken Katode’nin attığı gol ile skoru 2-0’a getirmeyi başardı.

Maçın hakemi Özgür Yankaya ikinci yarıda mücadelenin sonun 5 dakika ilave süre ekledi ve bu ilave süresinin 2. dakikasında es sahibi ekip Kayode’nin penaltıdan attığı gol ile skoru 3-0’a gitdi ve mücadelenin skorunu belirlemiş oldu.

Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol olmayınca, ev sahibi ekip sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi Gaziantep alınan bu galibiyetin ardından puanını 20’ye çıkardı ve maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Konuk ekip Kayserispor ise haftaya başladığı gibi 10 puanla 17. sırada kaldı.

Kayserispor Süper Lig’in 16. haftasında Başakşehir’i sahasında ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKİM Kayesrispor
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