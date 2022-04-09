Gaziantep FK 0 - Trabzonspor 0
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. hafta maçında Lider Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.Cuma günü oynanması gereken karşılaşma Bordo-Mavililer'in yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gelememesinin ardından bugüne ertelenmişti.Karşılaşmanın 6. dakikasında Gaziantep FK'nın hızlı çıkmak isterken yaptığı faul sonrası Trabzonspor serbest atış kazandı. Abdülkadir Ömür'ün şutunda top üstten auta çıktı.26. dakikada Gaziantep FK, Joao Figueiredo'nun şutunda Uğurcan Çakır topu son anda kornere çeldi.43. dakikada Trabzonspor, Edin Visca'nın şutunu Günay Güvenç kurtardı..46. dakikada Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada Gaziantep FK'de Joao Figueiredo sarı kart gördü.69. dakikada trabzonspor'da Bruno Peres sarı kart gördü.70. dakikada Trabzonspor'da Dorukhan Toköz yerini Berat Özdemir'e bıraktı.72. dakikada Gaziantep FK'de Angelo Sagal sarı kart gördü.73. dakikada Gaziantep FK'de Furkan Soyalp yerini Recep Niyaz'a bıraktı.78. dakikada Trabzonspor'da Marek Hamsik çıktı.Yerine ean Kouassi oyuna dahil oldu.83. dakikada Gaziantep FK'de Angelo Saga yerini Halil İbrahim Pehlivan'a bıraktı.90. dakikada Trabzonspor'da Andreas Cornelius ve Abdülkadir Ömür oyundan çıktılar.Yerine ode Koita ve Yunus Mallı oyuna girdiler.Gaziantep FK'de Joao Figueired yerini Amedej Vetrih'e bıraktı.Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve Gaziantep FK ile Trabzonspor puanları paylaştı.
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet
Süper Lig 32. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 32. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 33. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF