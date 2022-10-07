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Gaziantep FK 1 - Adana Demirspor 1

 Spor Toto Süper Lig 9. hafta açılış maçında Gaziantep FK evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.

07 Ekim 2022 Cuma 21:47
Gaziantep FK 1 - Adana Demirspor 1

Gaziantep FK 1 - Adana Demirspor 1

   Spor Toto Süper Lig 9. hafta açılış maçında Gaziantep FK evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarper Barış Saka, Samet Çavuş ve Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 8. dakikasında Adana Demirspor'da Semih Güler sarı kart gördü.karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Adana Demirspor Britt Assombalonga ile 1-0 öne geçti.62. dakikada Gaziantep FK’de Tomas Pekhart oyundan çıktı.Yerine Lazar Markovic oyuna girdi.72. dakikada Gaziantep FK, Lazar Markovic ile skoru 1-1 yaptı.78. dakikada Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy kırmızı kartla oyun dışında kaldı.89. dakikada Gaziantep FK'de Angelo Sagal sarı kart gördü.84. dakikada Adana Demirspor'da  Emre Akbaba ve Henry Onyekuru oyundan çıktılar.Yerine Artem Dzyuba ve Fredrik Gulbrandsen oyuna girdiler.

   85. dakikada gaziantep FK'de Angelo Sagal oyundan çıkarken, yerine Matej Hanousek oyuna girdi.86. dakikada Adana Demirspor'da Babajide Akintola oyundan çıktı.Yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.90+3. dakikada Gaziantep FK'de Joao Figueiredo ve Furkan Soyalp oyundan çıktılar.Yerine Alexander Merkel ve Arda Kızıldağ oyuna girdiler.90+4. dakikada gaziantep FK'de Papy Djilobodji sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 12 yaparken, Adana Demirspor puanını 17 yaptı.

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Tomas Pekhart, Joao Figueiredo    

Teknik Direktör.Erol Bulut

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Semih Güler, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Kevin Rodrigues, Britt Assombalonga    

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

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Spor Toto Süper Lig 9. HaftaGaziantep FKAdana Demirspor
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