Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Gaziantep FK 1- Konyaspor 0

Gaziantepspor evinde Konyaspor'u 1-0 yendi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 18:25
Gaziantep FK 1- Konyaspor 0

 Gaziantep FK 1- Konyaspor 0

   Gaziantepspor evinde Konyaspor'u 1-0 yendi.Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanmayı başardı.PFDK’dan ceza alan teknik direktör Sumudica’nın tribünde yer aldığı maçta ev sahibi takım, galibiyet golünü Muhammmet Demir ile buldu. Oyuna 65. dakikada Kenan Özer’in yerine giren Muhammmet, Enver Cenk’in kornerden yaptığı ortada kafa vuruşu yaparak fileleri havalandırdı.Geride kalan dakikalarda skor değişmeyince Gaziantep FK sezonun ilk galibiyetini, Konyaspor ise ilk yenilgisin tattı!

   Bu sonuçla ev sahibi takım 7 puana yükselirken, konuk takım 6 puanda kaldı.Gaziantep FK gelecek hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda, Konyaspor ise sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.Sezona 3-1’lik Galatasaray yenilgisiyle başlayan Gaziantep ekibi, ardından 4 beraberlik elde etti;

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Furkan, (Kozulj dk. 65) Toşca, Kana Bıyık, Djilobodji, Kenan (Muhammet Demir dk. 65), Oğuz Ceylan (Olkowski dk. 46), Sousa (Amedej Vetrih dk. 46), Güray Vural (Enver Şahin dk. 65), Maxim, Dicko

Yedekler: Çağlar Akbaba, Kubilay Aktaş, Jefferson, Mirza, Tetteh

Teknik Direktör: Marius Sumidica

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim, Guilherme, Musa (Oğuz Kağan Şener dk. 46), Jevtovic, Ömer Ali, Miya (Cikalleshi dk. 77), Milosevic (Shengelia dk. 65), Kravets

Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Alper, Erten, Eduok, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Muhammet Demir (dk. 76) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: İsmail Kartal (Teknik Direktör), Guilherme, Milosevic, Miya, Ahmet Çalık, Sehic (İ.H Konyaspor), Dicko, Güray, Vetrih (Gaziantep FK)

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKİttifak Holding Konyaspor:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir Antalya'ya patladı I Antalyaspor 1- Başakşehir 4
Başakşehir Antalya'ya patladı I Antalyaspor 1- Başakşehir 4
Galatasaray Erzurum'dan 3 puanla dönüyor
Galatasaray Erzurum'dan 3 puanla dönüyor
El Clasico'da Barcelona 1 Real Madrid 3
El Clasico'da Barcelona 1 Real Madrid 3
Panathinaikos 82- Fenerbahçe Beko 68
Panathinaikos 82- Fenerbahçe Beko 68
Anadolu Efes maçı ertelendi
Anadolu Efes maçı ertelendi
Süper Lig'de haftanın maçları
Süper Lig'de haftanın maçları
Sivasspor ilk maçında 5-3 yenildi
Sivasspor ilk maçında 5-3 yenildi
Milli Golfçü Mehmet Kazan yine şampiyon
Milli Golfçü Mehmet Kazan yine şampiyon
Dünya Şampiyonu Cenk Koçak 33,5 tonluk treni çekecek
Dünya Şampiyonu Cenk Koçak 33,5 tonluk treni çekecek
Şampiyonlar Ligi 8 karşılaşma ile başladı I Messi tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi 8 karşılaşma ile başladı I Messi tarihe geçti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim