Gaziantep FK 1- Konyaspor 0

Gaziantepspor evinde Konyaspor'u 1-0 yendi.Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanmayı başardı.PFDK’dan ceza alan teknik direktör Sumudica’nın tribünde yer aldığı maçta ev sahibi takım, galibiyet golünü Muhammmet Demir ile buldu. Oyuna 65. dakikada Kenan Özer’in yerine giren Muhammmet, Enver Cenk’in kornerden yaptığı ortada kafa vuruşu yaparak fileleri havalandırdı.Geride kalan dakikalarda skor değişmeyince Gaziantep FK sezonun ilk galibiyetini, Konyaspor ise ilk yenilgisin tattı!

Bu sonuçla ev sahibi takım 7 puana yükselirken, konuk takım 6 puanda kaldı.Gaziantep FK gelecek hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda, Konyaspor ise sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.Sezona 3-1’lik Galatasaray yenilgisiyle başlayan Gaziantep ekibi, ardından 4 beraberlik elde etti;

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Furkan, (Kozulj dk. 65) Toşca, Kana Bıyık, Djilobodji, Kenan (Muhammet Demir dk. 65), Oğuz Ceylan (Olkowski dk. 46), Sousa (Amedej Vetrih dk. 46), Güray Vural (Enver Şahin dk. 65), Maxim, Dicko

Yedekler: Çağlar Akbaba, Kubilay Aktaş, Jefferson, Mirza, Tetteh

Marius Sumidica

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim, Guilherme, Musa (Oğuz Kağan Şener dk. 46), Jevtovic, Ömer Ali, Miya (Cikalleshi dk. 77), Milosevic (Shengelia dk. 65), Kravets

Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Alper, Erten, Eduok, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Muhammet Demir (dk. 76) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: İsmail Kartal (Teknik Direktör), Guilherme, Milosevic, Miya, Ahmet Çalık, Sehic (İ.H Konyaspor), Dicko, Güray, Vetrih (Gaziantep FK)