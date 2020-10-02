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Gaziantep FK 1- Trabzonspor 1

Gaziantep evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

02 Ekim 2020 Cuma 21:46
Gaziantep FK 1- Trabzonspor 1

Gaziantep FK 1- Trabzonspor 1

   Gaziantep evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.Süper Lig'de 4. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep'le 1-1 berabere kaldı. 64'te Campi ile öne geçen Fırtına, 90+3'te Maxim'in penaltısıyla beraberliğe razı oldu. Antep'te Sumudica, Trabzonspor'da ise penaltıya sebebiyet veren Flavio kırmızı kart gördü. Flavio ağlayarak sahayı terk etti.

   Süper Lig’in 4. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Gaziantep’e konuk oldu. Zorlu karşılaşmada taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Campi’nin 64’te kaydettiği golle 1-0 öne geçse de, 90+3’te Maxim’in penaltı golüyle taraflar puanları paylaştı.

   Son bölümde ortalık karışırken 90’da Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından VAR incelemesi kararı çıktı. Fırat Aydınus muhtemel bir penaltıyı incelemek için ekrana giderken önce Aydınus’a yoğun itirazlarından ötürü Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica kırmızı kart gördü.

    Daha sonra Aydınus, inceleme sonunda penaltı kararı verirken penaltıya sebebiyet veren Flavio, 73’te gördüğü sarı kartın ardından ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Flavio sahayı gözyaşları içinde terk etti. Yeni transfer, ilk hafta Trabzon’da oynanan Beşiktaş maçında da penaltıya sebebiyet verip, oyundan atılmıştı.

   90+3’te Maxim, beyaz noktadan hata yapmadı ve skoru eşitledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKTrabzonspor
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