Gaziantep FK 1 - Ümraniyespor 1

Spor Toto Süper Lig 6. Hafta Maçında Gaziantep FK evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ümit Öztürk, Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcın hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 25. dakikasında Gaziantep FK'de Stelios Kitsiou sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK'de Mustafa Eskihellaç yerini Tomas Pekhart'a bıraktı.Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Ümraniyespor'da Isaac Sackey sar kart gördü.59. dakikada Gaziantep FK penaltı atışından Alexandru Maxim'in golü ile 1-0 öne geçti.62. dakikada Ümraniyespor'da Valentin Gheorghe,Geraldo oyundan çıktı.Yerine Metehan Mimaroğlu,Onur Ayık oyuna gidi.70. dakikada Gaziantep FK'de Angelo Sagal,Stelios Kitsiou oyundan çıktı.Yerine Lazar Markovic,Ömürcan Artan oyuna girdi.

72. dakikada Ümraniyespor'da Durel Avounou sarı kart gördü.75. dakikada Gaziantep FK'de Papy Djilobodji sarı kart gördü.76. dakikada Ümraniyespor'da Durel Avounou yerini Yonathan del Valle'a bıraktı.84. dakikada Ümraniyespor'da Oğuz Gürbulak,Ermir Lenjani oyundan çıkarken yerine Antonio Mrsic,Adel Bettaieb oyuna girdi.85.dakikada Gaziantep FK'de Marko Jevtovic,Joao Figueiredo oyundan çıktı.Yerine Luka Stankovski,Mirza Cihan oyuna girdi.86. dakikada Gaziantep FK'de Lazar Markovic sarı kart gördü.90. dakikada Ümraniuespor, penaltıdan Antonio Mrsic ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK ile Ümraniyespor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 11 yaparken, Ümraniyespor'da puanını 2 yaptı.

Gaziantep FK:Günay Güvenç,Papy Djilobodji,Ertuğrul Ersoy,Stelios Kitsiou,Marko Jevtovic,Matej Hanousek,Abdulkadir Parmak,Angelo Sagal,Alexandru Maxim,Mustafa Eskihellaç,Joao Figueiredo

Ümraniyespor:Orkun Özdemir,Ermir Lenjani,Valentin Gheorghe,Tomislav Glumac,Isaac Sackey,Serkan Göksu,Durel Avounou,Oğuz Gürbulak,Kartal Yılmaz,Umut Nayir,Geraldo

Süper Lig 6.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 6. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 7. Hafta Maç Programı;

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