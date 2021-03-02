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Gaziantep FK 10 kişiyle kazanmasını bildi

 Süper Lig’in 28. haftasında Gaziantep FK evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

02 Mart 2021 Salı 20:48
Gaziantep FK 10 kişiyle kazanmasını bildi

Gaziantep FK 10 kişiyle kazanmasını bildi

   Süper Lig’in 28. haftasında Gaziantep FK evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.Ligde 9 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 20. dakikada Lima’nın golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Gaziantep FK’dan Mirallas’ın kırmızı kart gördü.59. dakikada Gaziantep FK Kenan Özer ile durumu 1-1 yaptı.79. dakikada Jefferson, Gaziantep FK'nü 2-1 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşma Gaziantep FK'nün 2-1 galibiyeti ile sona erdi. 

    Gaziantep FK  bu galibiyetle 43 puana yükselirken, Gençlerbirliği 21 puanla küme düşme hattında haftayı tamamladı. Ligin 29. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş ile deplasmanda; Gençlerbirliği ise Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy (Kenan Özer dk. 46), Alin Tosca, Güray Vural, Andre Sousa (Jefferson dk. 64), Osama Rashid (Amedej Vetrih dk. 46), Maxim (Roderick Miranda dk. 84), Kevin Mirallas, Nouha Dicko (Enver Cenk Şahin dk. 75)

Yedekler: Mustafa Bozan, Junior Morais, Oğuz Ceylan, Andre Felipe, Bilal Başacıkoğlu

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Arda Kızıldağ, Robert Piris, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım (Diego Angelo dk. 72), Soner Dikmen, Dominik Furman (Gökhan Altıparmak dk. 82), Daniel Candeias, Sefa Yılmaz (İlker Karakaş dk. 90), Sandro Lima

Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Lucas Mugni, Mustafa Seyhan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Kenan Özer (dk. 59), Jefferson (dk. 79) (Gaziantep FK), Lima (dk. 20) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Kevin Mirallas (dk. 56) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Sefa Yılmaz, Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKGençlerbirliği
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