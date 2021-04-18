Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Gaziantep FK 2- Kasımpaşa 2

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 

18 Nisan 2021 Pazar 17:58
Gaziantep FK 2- Kasımpaşa 2

Gaziantep FK 2- Kasımpaşa 2

   Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Kasımpaşa Isaac Thelin ile 1-0 öne geçti.İlk yarı konuk ekip Kasımpaşa'nın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Isaac Thelin ile karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.63. dakikada Gaziantep FK, Nouha Disko ile skoru 2-1 yaptı.84. dakikada Muhammet ile Gaziantep FK karşılaşmada eşitliği saüladı.Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

   Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kaımpaşa ise haftayı 37 puanda kapattı. İstanbul ekibi, hafta içi oynanacak bir sonraki hafta maçında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise Aytemiz Alanyaspor 'a konuk olacak.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray deplasmanda galip
Galatasaray deplasmanda galip
Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı
Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı
Trabzonspor'da beraberlik serisi devam ediyor
Trabzonspor'da beraberlik serisi devam ediyor
BB Erzurumspor deplasmanda kazandı
BB Erzurumspor deplasmanda kazandı
Ç.Rizespor deplasmanda galip
Ç.Rizespor deplasmanda galip
Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı
Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı
İH Konyaspor 0 - HK Kayserispor 0
İH Konyaspor 0 - HK Kayserispor 0
Gençlerbirliği'nden şok mağlubiyet
Gençlerbirliği'nden şok mağlubiyet
Alanyaspor 3 - Denizlispor 2
Alanyaspor 3 - Denizlispor 2
Fenerbahçe zirve yarışını sürdürdü
Fenerbahçe zirve yarışını sürdürdü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim