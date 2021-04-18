Gaziantep FK 2- Kasımpaşa 2

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Kasımpaşa Isaac Thelin ile 1-0 öne geçti.İlk yarı konuk ekip Kasımpaşa'nın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Isaac Thelin ile karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.63. dakikada Gaziantep FK, Nouha Disko ile skoru 2-1 yaptı.84. dakikada Muhammet ile Gaziantep FK karşılaşmada eşitliği saüladı.Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kaımpaşa ise haftayı 37 puanda kapattı. İstanbul ekibi, hafta içi oynanacak bir sonraki hafta maçında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise Aytemiz Alanyaspor 'a konuk olacak.