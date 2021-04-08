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Gaziantep FK 2- M.Başakşehir 0

 Süper Lig 'in 33. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, evinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

08 Nisan 2021 Perşembe 18:33
Gaziantep FK 2- M.Başakşehir 0

Gaziantep FK 2- M.Başakşehir 0

   Süper Lig 'in 33. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, evinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.Karşılaşamda 32. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Gaziantep FK'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

  Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile durumu 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı Gaziantep FK 2-0 kazandı.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Roderick Miranda, Papy Djilobodji, Junior Morais, Osama Rashid, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Kevin Mirallas, Kenan Özer, Nouha Dicko

Yedekler: Çağlar, Bilal, Furkan, Güray, Zvonimir, Cenk, Felipe, Mirza, Ertuğrul, Kamil

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Youssouf Ndayishimiye, Edin Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Deniz Dilmen, Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Mahmut Tekdemir, Enzo Crivelli

    Bu sonuçla Gaziantep FK, 50 puana ulaştı.Medipol Başakşehir 33 puanda kaldı.34. hafta maçlarında Gaziantep FK, deplasmanda Fenerbahçe ile oynarken, Medipol Başakşehir haftayı buy geçecek. 

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKMedipol Başakşehir
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