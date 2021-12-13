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Gaziantep FK 3 - Fenerbahçe 2

Süper Lig 16. Hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ne 3-2 yenildi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 22:22
Gaziantep FK 3 - Fenerbahçe 2

Gaziantep FK 3 - Fenerbahçe 2

   Süper Lig 16. Hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ne 3-2 yenildi.Karşılaşmanın 8. dakikasında Gaziantep FK, Gustavo'nun büyük hatası sonucu Joao Figueiredo'nun golü ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Fenerbahçe Mesut Özil ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada yine Gustavo'nun büyük hatası sonucu gelişen atakta Gaziantep FK penaltı kazandı.Penaltı atışını Alexandru Maxim kullandı ve skoru 2-1 yaptı.59. dakşikada Gaziantep FK'de Alexandru Maxim sarı kart gördü.67. dakikada Fenerbahçe, Miha Zajc  ile skoru 2-2 yaptı.73. dakikada Gaziantep FK,  Joao Figueiredo ile skoru 3-2 yaptı.74. dakikada Gaziantep FK'de Joao Figueiredo sarı kart grödü.79. dakikada Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sarı kart grödü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK 3-2 galip geldi.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Rossi, Serdar

Süper Lig 16. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 17. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKFenerbahçe
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