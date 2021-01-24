Gaziantep FK, A.Hatayspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk golü 30. dakikada geldi.30. dakikada Jefferson Gaziantep FK'nü 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmada ilk yarı Gaziantep FK'nün 1-0 üstünlüğü ile sonda erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Atakaş Hatayspor 90+8. dakikada Gaziantep FK oyuncusu Junior Morais kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 35'e, Atakaş Hatayspor ise 32'ye yükseltti.

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Jefferson, Vetrih, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir

Atakaş hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf