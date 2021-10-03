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Gaziantep FK, Altay'ı farklı yendi

Süper Lig 8. hafta maçında Gaziantep FK evinde Altay'ı 4-1 yendi.

03 Ekim 2021 Pazar 17:36
Gaziantep FK, Altay'ı farklı yendi

Gaziantep FK, Altay'ı farklı yendi

   Süper Lig 8. hafta maçında Gaziantep FK evinde Altay'ı 4-1 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti.İlk yarıda her iki takımdan da gol sesi çıkmadı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikada Gaziantep FK, penaltıdan Alexandru Maxim ile 1-0 öne geçti.57. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Maxim skoru 2-0 yaptı.60. dakikada Altay’da  Cebrail Karayel sarı kart gördü.61. dakikada  Alexandru Maxim hem kendisini hemde takımının 3. Golünü attı ve skor 3-0 oldu.63. dakikada Altay, Erhan Çelenk ile skoru 3-1 yaptı.65. dakikada Gaziantep FK’da Angelo Sagal sarı kart gördü.73. dakikada Gaziantep FK, Nouha Disko ile maçta skoru 4-1 yaptı.85. dakikada Gaziantep FK’de Ertugrul Ersoy sarı kart gördü.Karşılaşmayı Gaziantep FK 4-1 kazandı.

    Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 11 yaparken, Altay 15 puandan kaldı.Süper Lig 9. Hafta maç programında Altay evinde Fatih Karagümrük ile oynarken, Gaziantep FK deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Steven Caulker, Stelios Kitsiou, Recep Niyaz, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Muhammet Demir, Joao Figueiredo    

Teknik Direktör:Erol Bulut

Altay:Mateusz Lis, Mohammad Naderi, Eric Björkander, Murat Akça, Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Cesar Pinares, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Ahmed Rayyan,Daouda Bamba  

Teknik Direktör:Mustafa Denizli  

Süper Lig 8. hafta puan durumu;

Süper Lig 8. hafta toplu maç sonuçları;

Süper Lİg 9. hafta maç programı;

Son Güncelleme: 03.10.2021 17:49
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKAltay
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