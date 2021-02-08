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Gaziantep FK dört maç sonra kazandı

Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde Göztepe’yi 2-0 yendi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:13
Gaziantep FK dört maç sonra kazandı

Gaziantep FK dört maç sonra kazandı

   Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde Göztepe’yi 2-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Gaziantep FK, Djilobodji ile 1-0 öne geçti.76. dakikada Mirallas Gaziantep FK'nü 2-0 öne geçirdi.Karşılaşmayı Gaziantep FK 2-0 kazandı.

   Bu galibiyetle Gaziantep FK puanını 38 yaparken, Göztepe 26 puanda kaldı.

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Toşca, Kenan Özer (Dk. 71 Bilal Başacıkoğlu), Muhammet Demir (Dk. 82 Felipe), Güray Vural (Dk. 82 Morais), Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Mirallas (Dk. 82 Sousa), Rashid, Maxim (Dk. 63 Jefferson)

GÖZTEPE A.Ş: İrfan Can, Mihojevic (Dk.86 Brown Ideye), Tarouca, Halil Akbunar (Dk. 78 Zlatko), Soner Aydoğdu, Ndiaye, Gassama (Dk. 86 Murat Paluli), Diabate (Dk. 78 Peter), Berkan Emir, Esiti (Dk. 60 Jahovıc), Nwbodo

GOLLER: Dk. 54 Djilobodji, Dk. 75 Mirallas Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Rashid (Gaziantep FK)

Son Güncelleme: 08.02.2021 23:57
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKGöztepe
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