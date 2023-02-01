Gaziantep FK evinde kazandı….Gaziantep FK 4 - Hatayspor 1
Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçında Gaziantep FK evinde Hatayspor’u 4-1 yendi.Gaziantep Kalyın Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcın hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 27. Dakikasında Hatayspor Ayoub El Kaabi ile 1-0 öne geçti.35. dakikada Gaziantep FK’de Papy Dijobodji sarı kart gördü.38. dakikada Gaziantep FK Marko Jevtovic ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. Dakikada Gaziantep FK’de Valmir Vellu sarı kart gördü.56. dakikada Gaziantep FK, Lazar markovic ile 2-1 öne geçti.
60. Dakikada Hatayspor’da Mehti Boudjemaa, Sam Adebugbe,Saba Lobjanidze ve Ruben Ribeiro oyundan çıktılar.Yerine Kaan Konak, Ze Luis, Rayane Aabid ve Jeremy Dubziak oyuna girdiler.
71. Dakikada Gaziantep FK’de Furkan Soyalp sarı kart gördü.77. dakikada Gaziantep FK, lazar Markovic ile skoru 3-1 yaptı.79. dakikada Hatayspor’da Kaan Konak sarı kart gördü.
87. Dakikada gaziantep FK’de Ömürcan Artan sarı kart gördü.88.dakikada Gaziantep FK, Alexander Merkel ile skoru 4-1 yaptı.90+4. dakikada Gaziantep FK’de Alexandru Maxim oyundan çıktı.Yerine Luka Stankovski oyun a girdi.90+7. Dakikada Gaziantep FK’de Luka Stanovski sarı kart gördü.Aynı dakikada Hatayspor’da Erce Kardeşler sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK evinde Hatayspor’u 4-1 yendi.
Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF