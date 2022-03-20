Gaziantep FK, Galatasaray'ı üç golle geçti

Galatasaray Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK'ne 3-1 yenildi.Sarı-Kırmızılı takımda uzun bir sakatlık döneminin ardından Muslera sahala döndü.Karşılaşmada 22. dakikada Galatasaray'da Olimpiu Morutan sarı kart gördü.34. dakikada Galatasaray deplasmanda Bafetimbi Gomis ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Galatasaray'da bu seferBafetimbi Gomis sarı kart gördü.İlk yarının uzatma dakikalarında Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 66. dakikada Galatasaray'da Emre Kılınç sarı kart gördü.69. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel, Olimpiu Morutan'ın yerine oyuna girdi.71. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı.Kullanılan penaltı atışında Alexandru Maxim Gaziantep FK'nü 2-1 öne geçirdi.77. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz oyuna girerken Emre Kılınç oyundan çıktı.81. dakikada Gaziantep FK, Joao Figueiredo ile skoru 3-1 yaptı.83. dakikada Gaziantep FK'de Muhammet Demir yerini Furkan Soyalp'a bıraktı.89. dakikada Gaziantep FK'de Recep Niyaz oyundan çıkarken Ahmed El Messaoudi oyuna girdi.90. dakikada Gaziantep FK'de bu sefer Joao Figueiredo yeriini Mirza Cihan'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı 3-1 yendi.

Gaziantep FK : Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammet

Galatasaray:

Süper Lig 30. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Semih, Taylan, Berkan, Kerem, Morutan, Emre, Gomis

Süper Lig 30. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 31. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF