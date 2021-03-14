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Gaziantep FK rahat kazandı

Süper Lig 30. hafta maçında Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor' 2-0 yendi.

14 Mart 2021 Pazar 18:14
Gaziantep FK rahat kazandı

Gaziantep FK rahat kazandı

    Süper Lig 30. hafta maçında Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor' 2-0 yendi.Karşılaşmanın 8. dakikasında Gaziantep FK  Dicko'nun şutunu, kale çizgisinde Mustafa Yumlu topu çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 70. dakika Gaziantep FK, Dicko ile 1-0 öne geçti.82. dakikada Maxim'in vuruşu üsten auta çıktı.90+3. dakikada penaltıdan Muhammet Demir, karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.Karşılaşma ev sahibi Gaziantep FK'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

   Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 46'ya yükselttirken,Yukatel Denizlispor 24 puanda kaldı.Önümüzdeki hafta Gaziantep FK,Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.Yukatel Denizlispor ise Medipol Başakşehir'i misafir edecek.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKYukatel Denizlispor
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