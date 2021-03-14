Gaziantep FK rahat kazandı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 70. dakika Gaziantep FK, Dicko ile 1-0 öne geçti.82. dakikada Maxim'in vuruşu üsten auta çıktı.90+3. dakikada penaltıdan Muhammet Demir, karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.Karşılaşma ev sahibi Gaziantep FK'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 46'ya yükselttirken,Yukatel Denizlispor 24 puanda kaldı.Önümüzdeki hafta Gaziantep FK,Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.Yukatel Denizlispor ise Medipol Başakşehir'i misafir edecek.