Gaziantep FK, Süper Lig’de tarihi rekora imza attı

Süper Lig 6. Hafta maçında Gaziantep FK evinde Başakşehir’i 1-0 yendi.Karşılaşma golle başladı.Başlama vuruşunun ardından Gaziantep FK 9.saniyede Muhammet Demir ile 1-0 öne geçti.Bu golle Muhammet Demir Türk Futbol tarihine en erken golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.7. dakikada Gaziantep FK’de Alexander Merkel sarı kart gördü.30. dakikada Gaziantep FK’de Recep Niyaz sarı kart gördü.38. dakikada Başakşehir’de Şener Özbayrak yakalanarak oyundan çıkarken yerine Leo Duarte oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK’nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Gaziantep FK’de Alexander Merkel yerini Ahmet El Messaoudi’ye bıraktı.46. dakikada Başakşehir’de de Peter Zulj Fredrik Gulbrandsen çıkarken Youssouf Ndayishimiye ve Deniz Türünç oyunda dahil oldular.Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılaşmada beraberliği yakalamak için Başakşehir çok baskılı bir futbol ortaya koydu.63. dakikada Başakşehir’de Alexandru Epureanu oyundan çıkarken, Danijel Aleksic oyuna dahil oldu.68. dakikada Gaziantep FK’de Recep Niyaz oyundan çıkarken, Jeggerson oyuna dahil oldu.Aynı dakikada Joao Gigueiredo yerini Nouha Dicko’ya bıraktı.76. dakikada Gaziantep FK’de Doğan Erdoğan yerini Torgeir Börven’e bıraktı.83. dakikada her iki takımda oyuncu değişikliğine gittiler.Başakşehir’de Edin Visca oyundan çıkarken Nacer Chadii oyuna girdi.Gaziantep FK’de de Angelo Sagal yerini Kenan Özer’e bıraktı.89. dakikada Başakşehir gole yaklaştı.Korner atışından gelen tehlikeli şutu Günay Güvenç kurtardı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan, Stevan Caulker, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal, Alexander Merkez, Muhammet Demir, Joao Figueiredo

Teknik Direktör:Erol Bulut

Başakşehir:Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Şener Özbayrak, Carlos Ponck, Lucas Lima, Edin Visca, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Fredrik Gulbrandsen

Teknik Direktör:Aykut Kocaman

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 8 yaparken, Başakşehir 3 puanda kaldı

Gaziantep FK ve Başakşehir’in 7. Hafta maç programı:

26.09.2021 Pazar saat 16.00: Başakşehir-Çaykur Rizespor

Süper Lig’de daha önce atılan en erken goller;

2008-2009 sezonunda Denizlispor formasıyla Bevon Roberts’in Eskişehirspor’a attığı gol: 12. saniye

2007-2008 sezonunda Trabzonspor’un Gaziantepspor’u 3-2 yendiği maçta Umut Bulut’un attığı gol: 17. saniye