Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Gaziantep FK, Süper Lig’de tarihi rekora imza attı

Süper Lig 6. Hafta maçında Gaziantep FK evinde Başakşehir’i 1-0 yendi.K

22 Eylül 2021 Çarşamba 18:35
Gaziantep FK, Süper Lig’de tarihi rekora imza attı

Gaziantep FK, Süper Lig’de tarihi rekora imza attı

    Süper Lig 6. Hafta maçında Gaziantep FK evinde Başakşehir’i 1-0 yendi.Karşılaşma golle başladı.Başlama vuruşunun ardından Gaziantep FK 9.saniyede Muhammet Demir ile 1-0 öne geçti.Bu golle Muhammet Demir Türk Futbol tarihine en erken golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.7. dakikada Gaziantep FK’de Alexander Merkel sarı kart gördü.30. dakikada Gaziantep FK’de Recep Niyaz sarı kart gördü.38. dakikada Başakşehir’de Şener Özbayrak yakalanarak oyundan çıkarken yerine Leo Duarte oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK’nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Gaziantep FK’de Alexander Merkel yerini Ahmet El Messaoudi’ye bıraktı.46. dakikada Başakşehir’de de Peter Zulj Fredrik Gulbrandsen çıkarken Youssouf Ndayishimiye ve Deniz Türünç oyunda dahil oldular.Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılaşmada beraberliği yakalamak için Başakşehir çok baskılı bir futbol ortaya koydu.63. dakikada Başakşehir’de Alexandru Epureanu oyundan çıkarken, Danijel Aleksic oyuna dahil oldu.68. dakikada Gaziantep FK’de Recep Niyaz oyundan çıkarken, Jeggerson oyuna dahil oldu.Aynı dakikada Joao Gigueiredo yerini Nouha Dicko’ya bıraktı.76. dakikada Gaziantep FK’de Doğan Erdoğan yerini Torgeir Börven’e bıraktı.83. dakikada her iki takımda oyuncu değişikliğine gittiler.Başakşehir’de Edin Visca oyundan çıkarken Nacer Chadii oyuna girdi.Gaziantep FK’de de Angelo Sagal yerini Kenan Özer’e bıraktı.89. dakikada Başakşehir gole yaklaştı.Korner atışından gelen tehlikeli şutu Günay Güvenç kurtardı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. 

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan, Stevan Caulker, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal, Alexander Merkez, Muhammet Demir, Joao Figueiredo

Teknik Direktör:Erol Bulut

Başakşehir:Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Şener Özbayrak, Carlos Ponck, Lucas Lima, Edin Visca, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Fredrik Gulbrandsen

Teknik Direktör:Aykut Kocaman

   Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 8 yaparken, Başakşehir 3 puanda kaldı

Gaziantep FK ve Başakşehir’in 7. Hafta maç programı:

25.09.2021 Cumartesi saat 19.00: Adana Demirspor-Başakşehir

26.09.2021 Pazar saat 16.00: Başakşehir-Çaykur Rizespor

Süper Lig’de daha önce atılan en erken goller;

2008-2009 sezonunda Denizlispor formasıyla Bevon Roberts’in Eskişehirspor’a attığı gol: 12. saniye

2007-2008 sezonunda Trabzonspor’un Gaziantepspor’u 3-2 yendiği maçta Umut Bulut’un attığı gol: 17. saniye

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKBaşakşehirSüper Ligde Daha önce Atılan En Erken Goller
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş 90+7'de yıkıldı
Beşiktaş 90+7'de yıkıldı
DG Sivasspor deplasmanda kazandı
DG Sivasspor deplasmanda kazandı
F.Karagümrük 0 - Antalyaspor 0
F.Karagümrük 0 - Antalyaspor 0
Altay kazanmaya devam ediyor
Altay kazanmaya devam ediyor
Ampute Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu
Ampute Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu
Hatayspor 2 - Y.Kayserispor 1
Hatayspor 2 - Y.Kayserispor 1
Başakşehir ilk galibiyetini, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı 
Başakşehir ilk galibiyetini, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı 
Manchester United deplasmanda kazandı
Manchester United deplasmanda kazandı
Galatasaray bu sezon ilk yenilgisini evinde aldı
Galatasaray bu sezon ilk yenilgisini evinde aldı
A Milli Futbol Takımı yeni hocası açıklandı
A Milli Futbol Takımı yeni hocası açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim