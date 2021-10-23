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Gaziantep FK uzatmalarda 1 puanı aldı

Süper Lig 10. Hafta maçında Gaziantep FK evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 18:06
Gaziantep FK uzatmalarda 1 puanı aldı

Gaziantep FK uzatmalarda 1 puanı aldı

   Süper Lig 10. Hafta maçında Gaziantep FK evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Karşılaşmada 20. dakikada Giresunspor'da Mamadou Diarra sarı kart gördü.Ancak iki taraf ta gol atamadı ve 0-0 berabere bitti.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Gaziantep FK'de Joao Figueiredo ve Nouha Dicko sarı kart gördü.53. dakikada Giresunspor'da Alexis Perez sarı kart gördü.75. dakikada Gaziantep FK'ne Hamza Mendyl sarı kart gördü.Aynı dakikalarda Giresunspor'da Magomed Suleymanov sarı kart gördü.77’nci dakikada Giresunspor, Serginho ile 1-0 öne geçti.90+4'üncü dakikada Gaziantep FK, Giresunspor'lu Alexis Perez'in kendi kalesine attığı golle durumu 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.

   Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 12 yaparken, Giresunspor 9 puana çıktı.Süper Lig 11. hafta maçlarında Gaziantep FK 31.10.2021 Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Galatasaray ile oynarken, Giresunspor, 01.11.2021 Pazartesi günü saat 20.00'de evinde Antalyaspor ile oynayacak.

Süper Lİg 10. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 23.10.2021 19:33
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKGiresunspor
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