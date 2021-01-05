Gaziantep FK yenilezlik serisini 15 maça çıkardı
Gaziantep FK evinde oynadığı MKE Ankaragücü maçını 2-0 kazanarak yenilmezlik serisine devam etti.Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK üstünlüğü ile devam etti.Ancak gol sesi çıkardı.
Gaziantep FK bu sonucun ardından 16 maçta 31 puana yükselirken, Ankaragücü de 16 maçta 15 puanla küme düşme hattında kaldı.
Kırmızı-siyahlılar 18. haftada Cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda; Başken temsilcisi ise Pazar günü Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.