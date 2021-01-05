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Gaziantep FK yenilezlik serisini 15 maça çıkardı

Gaziantep FK evinde oynadığı MKE Ankaragücü maçını 2-0 kazanarak yenilmezlik serisine devam etti.

05 Ocak 2021 Salı 18:45
Gaziantep FK yenilezlik serisini 15 maça çıkardı

Gaziantep FK yenilezlik serisini 15 maça çıkardı

   Gaziantep FK evinde oynadığı MKE Ankaragücü maçını 2-0 kazanarak yenilmezlik serisine devam etti.Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK üstünlüğü ile devam etti.Ancak gol sesi çıkardı.

   İkinci yarıda 69. dakikada Maxim’in attığı golle Gaziantep FK 1-0 öne geçti.90+8. dakika duraklama oynanan maçta oyuna sonradan giren Enver Cenk skoru 2-0’a getiren golü kaydetti. Sumudica’nın öğrencileri, ligde de peş peşe 24. maçında gol sevinci yaşamayı başarmış oldu. 

Gaziantep FK bu sonucun ardından 16 maçta 31 puana yükselirken, Ankaragücü de 16 maçta 15 puanla küme düşme hattında kaldı.

Kırmızı-siyahlılar 18. haftada Cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda; Başken temsilcisi ise Pazar günü Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKMKE Ankaragücü
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