Gaziantep FK yenilmez serisine devam etti I Gaziantep FK 2-A.Alanyaspor 1

Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK evinde Autemiz Alanyaspor'u 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Gaziantep FK bu galibiyetle 14. maç sonunda 27 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Alanyaspor ise 15 maç sonunda 27 puanda kaldı ve liderlik koltuğundan indi.

Gaziantep FK 9. dakikada Dicko’nun golüyle 1-0 öne geçerken, 26. dakikada Davidson’un ceza sahasına girip çektiği şutta savunmaya çarpan top filelere gitti ve Alanyaspor 1-1’lik dengeyi sağladı.Bu golden dakika sonra Mirallas’ın kafa pasıyla topu önünde bulan Muhammet Demir, skoru 2-1 yapmayı başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Gaziantep FK 3-1 yaptı.Karşılaşma Gaziantep FK'nün 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

Gaziantep FK ligin 16. haftasında Cumartesi günü Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor da aynı gün sahasında Başakşehir’i konuk edecek.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pavel Olkowski, Alın Tosca, Papy Djilobodji, Kana Biyik, Güray Vural, Vetrih (Jefferson dk. 78), Maxim (Zvonimir Kozulj dk. 73), Kevin Mirallas (Furkan Soyalp dk. 89), Nouha Dicko (Kenan Özer dk. 73), Muhammet Demir (Andre Felipe dk. 78)

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Juanfran (Tayfur Bingöl dk. 46), Georgios Tzavellas, Caulker, Francois Moubandje (Bareiro dk. 63), Manolis Siopis (Efkan Bekiroğlu dk. 46), Salih Uçan (Umut Güneş dk. 63), Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Babacar (Mustafa Pektemek dk. 23)

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Dicko (dk. 9), Muhammet Demir (dk. 29), Maxim (dk. 61) (Gaziantep FK), Davidson (dk. 26) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Kana Bıyık, Mirallas, Maxim, Vetrih, Andre Felipe (Gaziantep FK), Salih Uçan, Tzavellas, Umut Güneş, Caulker (Alanyaspor)