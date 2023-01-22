Gaziantep FK 1 - DG Sivasspor 2

Spor Toto Süper Lig 20. Hafta maçında Gaziantep FK evinde DG Sivasspor’a 2-1 yenildi.Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Cihan Aydın, Serkan Ok ve Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 4. Dakikasında Gaziantep FK’de Stellos Kitsiou sarı kart gördü.17. dakikada DG Sivasspor, Mustapha Yatabare ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 DG Sivasspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK’de İbrahim Pehlivan ve Lazar Markovic oyundan çıktılar.Yerine Matej Hanıusek ve Öümürcan Artan oyuna girdiler.48. dakikada DG Sivasspor Caner Osmanpaşa ile skoru 2-0 yaptı.53. dakikada Gaziantep FK’de Papy Djiloboji sarı kart gördü.

60. Dakikada Gaziantep FK, Mustafa Eskihallaç ile skoru 2-1 yaptı.67. dakikada Gaziantep FK’de Ömürcan Artan sarı kart gördü.83. dakikada DG Sivasspor’da Mustapha Yatabare oyundan çıktı.Yerine Ahmed Musa oyuna girdi.88. dakikada Gaziantep FK’de Stellios Kitsiou oyundan çıktı.Yerine Furkan Soyalp oyuna girdi.

90+2.dakikada DG Sivasspor’da Alaaddin Okumuş ve Max Gradel oyundan çıktılar.Yerine samba Camara ve Ziya Erdal oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK’nü 2-1 yendi.