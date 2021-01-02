Gaziantep liderlik şansını uzatmalarda kaybetti

Gaziantep FK uzun süre önde götürdüğü karşılşamadan uzatmalarda yediği golle berabere ayrıldı ve lidelrik şanısını tepti.Süper Lig 16. haftası bugün oynanan iki maçla başladı. Son haftaların formda ekibi Gaziantep FK, deplasmanda Erzurumspor’a konuk olurken Sivasspor sahasında Denizlispor’u konuk etti.

Haftalardır yenilmeyen ve galibiyet serisi yakalayarak zirveye yaklaşan Gaziantep FK, 69. dakikada Kevin Mirallas’ın attığı golle Erzurum deplasmanında 1-0 öne geçti.

Ancak uzatma dakikalarında kazanılan penaltı vuruşunu 90+6’da Emrah Başsan ile gole çeviren ev sahibi Erzurumspor, maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve Gaziantep FK’nın maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmasına izin vermedi.

Bir önceki maçında Yeni Malatya’yı yenerek 11 maçlık galibiyet hasretini dindiren Erzurumspor 13 puana ulaştı, ancak kendi evinde kazanamama serisini bozamadı.

Yenilmezlik serisini 14 karşılaşmaya çıkartan ama maç fazlasıyla lider olma fırsatını tepen Gaziantep FK ise, 28 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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