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Gaziantep SK, Lider DG Sivasspor'u ezdi geçti

Gaziantep SK evinde oynadığı karşılaşmada lider Sivasspor'u 5-1 gibi farklı bir sonuçla yendi.

02 Şubat 2020 Pazar 17:36
Gaziantep SK, Lider DG Sivasspor'u ezdi geçti

Gaziantep SK, Lider DG Sivasspor'u ezdi geçti

   Gaziantep SK evinde oynadığı karşılaşmada lider Demir Grup Sivasspor'u 5-1 gibi farklı bir sonuçla yendi.Süper Lig'de uzun süredir liderlik koltuğunda oturan ve sadece 2 kez yenilgi yüzü gören Demir Grup Sivasspor,  Gaziantep SK'ne 5-1 gibi çok farklı bir skorla yenildi.

   Maça hızlı başlayan Gaziantep FK, henüz 4. dakikada Maxim ile öne geçti. Rumen futbolcu, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole 31. dakikada Hakan Arslan ile karşılık veren Demir Grup Sivasspor’un sevinci 8 dakika sürdü. 39. dakikada sahneye çıkan Muhammet Demir, Maxim’in taşıdığı topta ilginç bir gole imza attı. Maxim pasında araya girmeye çalışan savunmanın müdahalesi sonrasında koşarken Muhammet’in ayağına çarpan top ağlara gidince, ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. 44. dakikada ise Maxim, yine ceza sahası dışından yaptığı vuruşla şık bir gole imza attı ve takımının soyunma odasına 3-1 önde girmesini sağladı.

İkinci Yarı

   İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını arttıran Demir Grup Sivasspor, yakaladığı fırsatlarda kaleci Günay’ı geçmeyi başaramadı. Maçın 78. dakikasında sahneye çıkan Diarra, Gazintep FK’nin dördüncü golünü ağlara bıraktı. 86. dakikada Kenan Özer, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla farkı dörde çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 5-1 sona erdi.

   Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’dan bir puanı uzatmalarda kurtaran Demir Grup Sivasspor, Gaziantep deplasmanında etkisiz bir görüntü sergiledi.

   İki haftada 4 puan kaybeden 41 puandaki Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkının ikiye inmesine engel olamadı. Maç eksiği bulunan Trabzonspor ise liderle arasındaki puan farkını üçe indirmiş oldu.

   Lider karşısında net bir galibiyete imza atan Gaziantep FK, üç maçtır süren galibiyet hasretine son verdi. Puanını 27 yapan Gaziantep FK, maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana Biyik, Alin Tosca, Kayode, Güray Vural, Morais, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Sousa, Maxim

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep SKSivasspor
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