Gaziantep yenilmezlik serisi devam etti I Denizlispor 0- Gaziantep FK 1

Gaziantep yenilmezlik serisine devam etti I Denizlispor 0- Gaziantep FK 1
Denizlispor evinde Gaziantep FK'ne 1-0 yenildi.Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Denizlispor'a konuk olan Gaziantep FK, deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
9 hafta sonunda topladığı 14 puanla üst sıralara tırmanan ve 4. sıraya yerleşen Gaziantep FK, böylece üst üste 8. maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.
Ligde tek galibiyeti bulunan Denizlispor ise üst üste 3. yenilgisini alarak 5 puanla 20. sırada kaldı.