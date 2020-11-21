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Gaziantep yenilmezlik serisi devam etti I Denizlispor 0- Gaziantep FK 1

Denizlispor evinde Gaziantep FK'ne 1-0 yenildi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 18:16
Gaziantep yenilmezlik serisi devam etti I Denizlispor 0- Gaziantep FK 1

Gaziantep yenilmezlik serisine devam etti I Denizlispor 0- Gaziantep FK 1

   Denizlispor evinde Gaziantep FK'ne 1-0 yenildi.Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Denizlispor'a konuk olan Gaziantep FK, deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

    Gaziantep FK karşılaşmanın 25. dakikasında Kenan Özer'in  attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Gaziantep FK, maçta başka gol olmayınca mücadeleyi bu skorla galip tamamladı.

   9 hafta sonunda topladığı 14 puanla üst sıralara tırmanan ve 4. sıraya yerleşen Gaziantep FK, böylece üst üste 8. maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.

   Ligde tek galibiyeti bulunan Denizlispor ise üst üste 3. yenilgisini alarak 5 puanla 20. sırada kaldı.

Son Güncelleme: 23.11.2020 23:05
Anahtar Kelimeler:
DenizlisporGaziantep FK
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