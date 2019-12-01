Gaziantep evinde kayıp

Gaziantep evinde Denizlispor'a yenildi.Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanmayı başardı.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Sumudica’nın maç öncesi “6 puanlık maç” dediği mücadelede Denizlispor geri dönüşe imza attı.

İlk yarısında etkili pozisyonların maçta takımlar ikinci yarıya 0-0’lık beraberlikle çıktı.

Gaziantep FK 54. dakikada Kayode’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakikada sonra Hadi Sacko etkili bir şutla kaleci Günay’ı çaresiz bıraktı ve maça 1-1’lik dengeyi getirdi.

İki takım da galibiyet golünü ararken bu hedefe ulaşan Ege temsilcisi oldu. İlk golün sahibi Fransız forvet Sacko, kontra atağa çok iyi çıkarak Barrow’un pasında topu filelere gönderdi. Denizlispor bu golle 2-1 öne geçerken 5 dakika duraklamanın oynandığı mücadelede üstünlüğünü koruyarak 3 puanın sahibi oldu.

Denizlispor bu sonuçla 17 puanla 9. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 16 puanla 12. sıraya geriledi. Ege temsilcisi gelecek hafta Başakşehir deplasmanına çıkacak. Sumudica’nın öğrencileri ise Konyaspor’a konuk olacak.

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