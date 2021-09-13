Gaziantep FK ilk galibiyeti aldı

Süper Lig 4. hafta maçında Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u2-0 yendi.Karşılaşmanın 28. dakikasında Gaziantep FK'den Joao Figueiredo sarı kart gördü.42. dakikada yine Gaziantep FK'de Recep Niyaz sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısında her iki tarafta gol atamadılar ve ilk yarı golsüz berabere sonuçlandı.

Karlşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Gaziantep FK'de Joao Figueiredo oyundan çıktı yerine Nouha Dicko oyuna girdi.4. dakikada Gaziantep FK penaltı atışı kazandı.Kazanılan penaltı atışını Muhammet Demir gole çevirdi ve Gaziantep FK 1-0 öne geçti.62. dakikada Antalyaspor'da Gökdeniz Bayraktar yerini Houssam Eddine Ghacha'ya bıraktı.74. dakikada Antalyaspor'da Paul Mukairu, Nuri Şahin oyundan çıktılar yerine nzo Crivelli ve Hakan Özmert oyuna dahil oldular.77. dakikada Antalyaspor'da Naldo sarı kart gördü.83. dakikada Antalyaspor'da Andrea Poli ve Deni Milosevic oyundan çıktılar.Yerine Fredy ve Doğukan Sinik oyuna girdiler.86. dakikada Gaziantep FK'de Muhammet Demir ve Recep Niyaz oyundan çıktılar.Torgeir Börven ve Doğan Erdoğan oyuna dahil oldular.90+8. dakikada Gaziantep FK, Hamza Mendyl ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Gaziantepspor FK karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 4 yaparken, Antalyaspor 4 puanada kaldı.Haftaya Gaziantep FK deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynarken, Antalyaspor evinde Beşiktaş ile oynayacak.



Gaziantep FK:

Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Steven Caulker, Stelios Kitsiou, Jefferson, Recep Niyaz, Angelo Sagal, Alexander Merkel, Muhammet Demir, Joao Figueiredo

Yedekler:Mustafa Bozan, Alin Tosca, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Hamza Mendyl, Ahmed El Messaoudi, Doğan Erdoğan, Kenan Özer, Torgeir Börven, Nouha Dicko5

Teknik Direktör:Erol Bulut

Antalyaspor: Ruud Boffin, Naldo, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Andrea Poli, Haji Wright, Paul Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler:Doğukan Özkan, Sherel Floranus, Eren Albayrak, Fedor Kudryashov, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Enzo Crivelli, Houssam Eddine Ghacha

Teknik Direktör:Ersun Yanal