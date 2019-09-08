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Gazozuna milli maç | Tek kale dönen maçta 3 puana sevindik

76 bin nüfuslu Andorra Milli takımını EURO 2020 Elemeleri'ndeki 5. grup maçı için İstanbul'da ağırladık. İkinci yarının son dakikasında attığımız tek golün dışında tatsız tuzsuz maçta, A Milli'ler yerine seyirci şahaneydi..

Gazozuna milli maç | Tek kale dönen maçta 3 puana sevindik

76 bin nüfuslu Andorra Milli takımını EURO 2020 Elemeleri'ndeki 5. grup maçı için İstanbul'da ağırladık. İkinci yarının son dakikasında attığımız tek golün dışında tatsız tuzsuz maçta, A Milli'ler yerine seyirci şahaneydi..

08 Eylül 2019 Pazar 04:02
Gazozuna milli maç | Tek kale dönen maçta 3 puana sevindik

Gazozuna milli maç | Tek kale dönen maçta 3 puana sevindik


İspanya ile Fransa arasına sıkışıp kalan 76 bin nüfuslu Andorra Milli takımını EURO 2020 Elemeleri'ndeki 5. grup maçı için İstanbul'da ağırladık. İkinci yarının son dakikasında attığımız tek golün dışında tatsız tuzsuz maçta, A Milli'ler yerine seyirci şahaneydi..

Türkiye'nin EURO 2020 elemelerinde 5. grup maçı için İstanbul'da ağırladığı Andorra ekibi, 90 dakika boyunca kendi sahasına kapandı, A Millilerimiz ise atak üstüne atak geliştirse de tek gollü galibiyet sadece seyirciyi "3" puan için mutlu etti. Maç boyunca Andorra oyuncularının sakarlığı, maçı yöneten hakemlerin hatalı kararları izleyenleri çileden çıkarmaya yetti. 

Şenol Güneş, Andorra maçı için hazırladığı kadroda Zeki Çelik'in maç boyunca kale önüne gönderdiği paslar Cenk Tosun'un ya kafasına takıldı ya ayağına, hiç biri ağlarla buluşmadı. 

Çağlar'da tıpkı Zeki Çelik gibi maç boyunca performansından ödün vermedi. Andorra Milli Takımında iki oyuncunun kabalığını profesyonelliğe yakışır bir şekilde geçiştirmesini bilen Çağlar'ın paslarını Emre Belözoğlu ve Cenk Tosun gole çeviremedi. Emre ve Cenk Tosun'un sahadaki yorgunluğu seyirciyi çileden çıkardı. 

İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson'un yönettiği maç boyunca hatalı düdükler ve sarı kartlar geceye damgasını vurdu. 
Ancak seyircinin maç boyunca A Milli takıma verdiği destek, Emre ve Cenk Tosun'un performansından çok daha iyiydi. 

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaştı. Andorra Milli Takımı neredeyse kendi nüfusu kadar büyüklükte bir kitleye karşı belki de ilk kez oynadı. 

Andorra ilk kez Türkiye'nin elinden tek gol yiyerek kurtuldu, zira daha önce 2-0, kendi sahasında da 5-0 mağlup etmişti. İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Maçı izlemeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberinde kalabalık bir devlet protokolü de izledi.

Maç boyunca dinlenen kaleci Mert Günok, zaman zaman ceza sahasından çıkarak arkadaşlarına destek olmaya çalıştı.

İrfan Can Kahveci rakip takımın savunmasını kırmak için büyük çaba harcadı. 

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki altıncı maçında 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Grupta oynadığı 5 maçı da kaybeden Andorra ise puansız olarak son sırada kaldı.

TÜRKİYE PUAN TABLOSU

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu Fikstür ve Puan Cetveli
Takımlar O G B M A Y P
1.FRANSA 5 4 0 1 16 4 12
2.TÜRKİYE 5 4 0 1 10 2 12
3.İZLANDA 5 4 0 1 8 5 12
4.ARNAVUTLUK 5 2 0 3 6 7 6
5.MOLDOVA 5 1 0 4 2 13 3
6.ANDORRA 5 0 0 5 0 11 0
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