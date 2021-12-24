Geleceğin Yıldızları Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’nde Buluşuyor
12 FARKLI BRANŞTAN 827 ÇOCUK
Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’ne, 33 farklı tesiste bulunan İBB Spor Okulları’nda eğitim gören ‘Performans Öncesi Gruplar’dan 692 çocuk ve okul spor salonlarından seçilen 135 çocuk katılacak. 12 farklı branştan toplam 827 çocuk Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’nde yeteneklerini sergileme ve turnuva heyecanı tatma imkanı bulacak. Genç sporcuların; sporun bütünleştirici gücünü kavraması, takım olma ve birlikte hareket edebilme farkındalığının gelişmesi, rekabet seviyelerinin artırılması amacıyla hayata geçirilecek Spor İstanbul Yıldızlar Ligi, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Atletizm, badminton, basketbol, buz pateni, jimnastik, futbol, okçuluk, tenis, voleybol, yüzme, tekvando ve güreş branşlarında müsabakaların oynanacağı etkinlik saat 10:00’da başlayacak. İBB Spor İstanbul’un Sultangazi’de yer alan Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenecek organizasyonda İBBSK sporcularıyla özel söyleşiler, dans ve sahne gösterileri de yer alacak. Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’nde çocuklar ve aileleri, spor ve eğlenceli dolu bir gün geçirecek. Katılan sporcu ve takımlar için yapılacak ödül töreninin ardından etkinlik saat 14:00’te sona erecek.