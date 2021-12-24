Geleceğin Yıldızları Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’nde Buluşuyor









12 FARKLI BRANŞTAN 827 ÇOCUK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından şehrin dört bir yanında 5-15 yaş arası çocuklar için açılan İBB Spor Okulları, yıl boyunca iki aylık dönemlerle 17 farklı branşta spor eğitimleri veriyor. Spor İstanbul’un uzman eğitmenleri ile sporcu adaylarının buluştuğu Spor Okulları’nda 2021 yılında toplam 40 bin çocuk eğitim gördü. İstanbul’da sporla tanışmayan çocuk kalmaması için çalışan Spor İstanbul, gençlere spor kültürünü aşılamak, olimpizm ruhunu kazandırmak ve mücadele bilincini yerleştirmek için şimdi de Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’ni hayata geçiriyor.

Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’ne, 33 farklı tesiste bulunan İBB Spor Okulları’nda eğitim gören ‘Performans Öncesi Gruplar’dan 692 çocuk ve okul spor salonlarından seçilen 135 çocuk katılacak. 12 farklı branştan toplam 827 çocuk Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’nde yeteneklerini sergileme ve turnuva heyecanı tatma imkanı bulacak. Genç sporcuların; sporun bütünleştirici gücünü kavraması, takım olma ve birlikte hareket edebilme farkındalığının gelişmesi, rekabet seviyelerinin artırılması amacıyla hayata geçirilecek Spor İstanbul Yıldızlar Ligi, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Atletizm, badminton, basketbol, buz pateni, jimnastik, futbol, okçuluk, tenis, voleybol, yüzme, tekvando ve güreş branşlarında müsabakaların oynanacağı etkinlik saat 10:00’da başlayacak. İBB Spor İstanbul’un Sultangazi’de yer alan Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenecek organizasyonda İBBSK sporcularıyla özel söyleşiler, dans ve sahne gösterileri de yer alacak. Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’nde çocuklar ve aileleri, spor ve eğlenceli dolu bir gün geçirecek. Katılan sporcu ve takımlar için yapılacak ödül töreninin ardından etkinlik saat 14:00’te sona erecek.