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Genç Kadın Pilot Çebi’den Bir Birincilik Daha

Bu sezon İtalya’da 7 yarış tamamlayan genç kadın karting pilotu Ayşe Çebi, bu ay yoğun bir takvim ile, Türkiye İtalya arasında mekik dokumaya hazırlanıyor

11 Temmuz 2023 Salı 00:03
Genç Kadın Pilot Çebi’den Bir Birincilik Daha

Genç Kadın Pilot Çebi’den Bir Birincilik Daha

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Tuzla Karting Park’ta düzenlenen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayağında piste çıkan genç sporcu Ayşe Çebi, sıralama turlarında en iyi zamanı elde ederek yarışa ilk sıradan başladı. Toplam 10 sporcunun yer aldığı junior kategoride koşulan 3 yarış sonunda güçlü rakiplerini geride bırakan Ayşe, üçüncü olarak podyuma çıkarken aynı zamanda kadınlar birinciliğini kazandı. 

15-16 Temmuz’da Val Vibrata’da koşulacak olan ACI İtalya Karting Şampiyonası 3. Ayağı için İtalya’ya gidecek olan Ayşe Çebi, yarış sonrası ülkemize dönerek 22-23 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışlarında mücadele edecek.

Bu yarışın ardından bir kez daha havalimanı yolunu tutacak olan temsilcimiz, 28-29 Temmuz tarihlerinde IAME İtalya Karting Serisi 7. Yarışı için Lonato pistine çıkacak. 

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