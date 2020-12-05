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Gençler, Alanyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi

 Gençlerbirliği lider Alanyaspor'u 2-1 yenerek yenilmezlik serisine son verdi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:09
Gençler, Alanyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi

Gençler, Alanyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi

   Gençlerbirliği lider Alanyaspor'u 2-1 yenerek yenilmezlik serisine son verdi.Karşılaşmanın 41. dakikasında Berat Özdemir’in ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 75. dakikada Giovanni Sio ile skoru 2-0’a getirdi. Farkı azaltmak için çabalayan Alanyaspor 83. dakikada Bakasetas’ın penaltıdan attığı golle farkı 1’e indirdi.

   Bu dakikadan sonra baskısını iyice artıran Alanyaspor, 90+5’te bir penaltı daha kazandı. Ceza sahası içinde hava topuna yükselen Arda Kızıldağ’ın dirseği Babacar’ın suratına gelince ‘VAR’a giden hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.Bakasetas bu kez kaleci Kristoffer Nordfeldt’i geçemedi ve karşılaşma 2-1 Gençlerbirliği’nin galibiyetiyle sona erdi.

    Gençlerbirliği deplasmanından şok bir yenilgiyle ayrılan Alanyaspor, ligde oynadığı 10. maçında mağlubiyetle tanışmış oldu. Bir maçı eksik olan ve liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, bu skorla 23 puanda kaldı.

   Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve 3. hafta Beşiktaş’ı yendikten sonra oynadığı6 maçtan 5 mağlubiyet-1 beraberlik alan Gençlerbirliği ise, Alanyaspor galibiyeti ile nefes aldı. Haftalar sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 8 yaptı.

   Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan 90+6’da rakip yedek kulübesiyle girdiği tartışma nedeniyle kırmızı kart gördü ve hafta içi Göztepe ile oynayacakları erteleme maçında sahada olamayacak.

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiAlanyaspor
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