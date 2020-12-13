Gençler deplasmanda kazanmasını bildi I BB Erzurumspor 0- Gençlerbirliği 1

Gençlerbirliği deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 yendi.İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta iki ekip de yakaladıkları fırsatları gole çevirmekte başarılı olamadı. Ancak dakikalar 81’i gösterdiğinde BB Erzurumspor kalecisi Fabien Farnolle’den seken topu takip eden Sefa Yılmaz topu ağlara göndererek Gençlerbirliği’ni 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip BB Erzurumspor 90. dakikada Ibrahim Sissoko ile beraberlik golünü buldu ancak, ‘VAR’ kontrolünde pozisyonun öncesinde elle müdahale olduğu tespit edilince gol iptal edildi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, bir maçı eksik Başkent ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 11 yaptı. Geçtiğimiz hafta lider Alanyaspor’a ilk mağlubiyetini tattıran Gençlerbirliği, Şubat 2020’den beri ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde ederek nefes aldı.

Bu sonuçla, Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde üst üste üçüncü maçını da kaybeden Erzurumspor’un 3 puan hasreti 9 maça çıkarken, Erzurum ekibi bu sezon kendi evinde henüz galibiyetle tanışamadı ve 9 puanda kaldı.

BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç başlangıcında pozisyonlar yakaladıklarını ifade eden Çimşir, “Oyun başlangıcımız iyiydi, pozisyonlar bulduk. Ama bu süreçlerde golü bulup öne geçemediğiniz zaman maalesef sonrasıyla alakalı kırılmalar yaşayabiliyorsunuz. 10'uncu günümüz, 3'üncü maçımız. 3 mağlubiyetimiz var. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz, oyun olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama bunu maalesef skor anlamında yansıtamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz, sabredeceğiz. Neyi ne kadar değiştirebilir, geliştirebiliriz. Onun mücadelesini verip yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Kaplan, “Kazandığımız içim mutluyuz. Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Maçın başından düdüğün son dakikasına kadar sahada iş disiplinimizden hiç kopmadan mücadele ettik ve attığımız bir golle de maçı kazandık. Hakemleri kutluyorum çok iyi bir maç yönettiler. Erzurumspor teknik kadrosunu ve futbolcularını da tebrik ediyorum. Oyunun geneline baktığımız zaman her iki takımda oyun oynamak istedi, kazanmak istedi. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bıçak sırtı gibi bir maçtı kazandığımız için de mutluyuz. Başkanımızın bize çok büyük destekleri var bu maç ona bir armağanımız olsun. Gençlerbirliği olarak hem genç oyuncularımızla hem de tecrübeli oyuncularımızla iyi bir karma yapıp daha iyi bir Gençlerbirliği yapmak istiyoruz. Önümüzde ki maçlara bakmak istiyoruz. Geçen hafta kazanmıştık, özgüvenimiz arttı, bu hafta da kazanınca özgüvenimiz daha da arttı. İşin içerisine genç oyuncularımızı da katarak Gençlerbirliği çıtasını iyice yükseltmek istiyoruz” şeklinde konuştu.