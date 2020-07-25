Gençlerbirliği 0- Beşiktaş 3

Beşiktaş Ankara deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.Karşılaşmada 14. dakikada Diaby sağ kanattan ceza sahasına sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi. Ama hakem Diaby'nin topu elle kontrol ettiği gerekçesi ile golü iptal etti.32. dakikada Flavio, yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta direkt kaleye vurdu. Takım arkadaşından seken top filelere gitti. Ama VAR incelemesi sonrasında bu pozisyonda topun Gençlerbirliği oyuncusunun eline çarptığı gerekçesi ile gol iptal edildi.42. dakikada Boyd'un pasıyla sol kanatta topla buluşan topu sağına çekip müthiç bir vuruş yaptı ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi. Ama VAR incelemesi sonrasında pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topla elle oynadığı tespit edildi ve gol iptal edildi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmada Beşiktaş, 52'de penaltıdan Atiba ile 1-0 öne geçti.78. dakikada Diaby durumu 2-0 yaptı.81. dakikada yine penaltıdan Elneny Beşiktaş'ı 3-0 öne geçirdi.Bu sonuçla Beşiktaş ligi 62 puanla 3. sırada noktalamayı başardı. Gençlerbirliği ise 36 puanda kaldı. İzmir'de Göztepe, Sivasspor karşısında 3-1 galip gelince Beşiktaş üçüncü sıraya yerleşti. CAS, UEFA tarafından Trabzonspor'a verilen men cezasını onarsa Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı kazanacak.