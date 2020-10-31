Gençlerbirliği 1- Gaziantep FK 1

Gençlerbirliği evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadele her iki devrede atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 5 puana yükselirken, tehlike hattından çıkamadı. Konuk takım ise 7. maçında 5. beraberliğini alarak 8 puana yükseldi.

Gençlerbirliği ligin 8. haftasında Pazar günü Başakşehir ile deplasmanda; Gaziantep FK ise Cuma günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Gaziantep FK, 15. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahasında oluşan karambolde Murat Yıldırım’ın elle müdahalesi sayesinde penaltı kazandı. VAR’dan incelenen ve onaylanan pozisyon sonrasında Maxim penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 56’yı gösterdiğinde Gençlerbirliği aradığı beraberlik golünü buldu. Sol bek Polomat’ın kanattan yaptığı ortaya uzak köşede gelişine vuran Candeias, kaleci Günay’ı mağlup ederek topu filelere gönderdi: 1-1.

Dakikalar 87’yi gösterdiğinde Gaziantep FK kalecisi Günay, ilk önce Ayite’nin kafa vuruşunu köşeden çıkardı. Dönen topta bir şut daha çeken Togolu futbolcuya kaleci Günay bir kez daha izin vermedi.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Kadrolar

Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Murat Yıldırım (Soner Dikmen dk. 64), Toure, Angelo, Motta (Berat Özdemir dk. 75), Furman (Ayite dk. 64) Polomat, Sefa Yılmaz, Candeias, İlker Karakaş (Sami Gökhan Altınparmak dk. 75)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Stancu, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana-Bıyık, Tosça, Maxim, Sousa (Jefferson dk. 63), Mirallas (Enver Cenk Şahin dk. 90), Morais, Oğuz Ceylan, Muhammet Demir (Güray Vural dk. 63), Dicko (Kenan Özer dk. 75)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Olkowski, Mirza Cihan, Vertih, Furkan Soyalp

Goller: Maxim (dk. 18 pen.) (Gaziantep FK), Candeias (dk. 56) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Murat Yıldırım, Candeias, Soner Dikmen (Gençlerbirliği), Sousa, Mirallas, Morais (Gaziantep FK)

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